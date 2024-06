MUMDOO představuje novou kampaň „Mámy to chtěj taky. Nechme je si vybrat.“

Nová kampaň platformy MUMDOO s poutavým názvem „Mámy to chtěj taky. Nechme je si vybrat“ upozorňuje na předsudky a překážky, s nimiž se potýkají pracující rodiče, a které jsou často součástí návratu do práce během nebo po rodičovské dovolené.

Česko dlouhodobě patří k zemím s nejnižším podílem částečných úvazků (pouze 6 %), zatímco evropský průměr se pohybuje okolo 18 %. Problémem jsou mimo jiné nedostatečné kapacity ve školkách, vysoké náklady na občasné hlídání nebo společenské předsudky. Kampaň “Mámy to chtěj taky” má za cíl upozornit na problematiku a ukázat matkám, které chtějí pracovat, že v hledání řešení nejsou samy. Kreativa a návrh komunikačních aktivit vznikly ve spolupráci s agenturami Grayling Czech Republic a DDB Prague. MUMDOO se také podařilo získat podporu ČSOB, která se stala partnerem kampaně.

Platforma MUMDOO vznikla v roce 2021. Propojuje maminky na rodičovské dovolené s firmami hledajícími odbornou výpomoc. Cílem je uplatnit nevyužitý potenciál žen na rodičovské dovolené, které chtějí zůstat profesně aktivní, rozvíjet své dovednosti a neztratit kontakt se svou kariérou.

Její zakladatelky Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová se již účastnily mnoha oborových setkání, kde mluvily o motivaci k založení platformy. „O MUMDOO a možnostech, které nabízí, hovoříme kdykoliv a kdekoliv je to možné. Podařilo se nám tak naši myšlenku předat už mnoha lidem. Pořád ale existuje poměrně početná skupina, která nás nezná a pro kterou by naše služba mohla být užitečná. Ať už se jedná o matky nebo zaměstnavatele. Cítily jsme, že je potřeba to změnit něčím, čeho si lze jen těžko nevšimnout,“ popisuje prvopočátek vzniku kampaně Lucie Bášová. Na pomoc si přizvaly dvě velké agentury, které vzhledem k nekomerčnosti projektu souhlasily s poskytnutím svých služeb pro bono. „Název “Mámy to chtěj taky” nás hned nadchnul, protože je víc než vystihující, a zároveň trochu provokativní. Chtěly jsme zdůraznit, že práce při rodičovství není tabu, což na vizuálech také zaznívá,“ doplňuje spoluzakladatelka platformy Kristýna Cejnarová.

„Když jsme přemýšleli nad kreativou kampaně, chtěli jsme najít trefný a zároveň poutavý headline,“ říká Klára Palmer, CCO pražské reklamní agentury DDB. „Hledali jsme negativní i pozitivní emoce, které vznikají ze spojení matky a kariéry. Došli jsme k tomu, že se matky za to, že pracují, a zároveň pečují o děti, vesměs stydí, jako kdyby to bylo sprosté slovo, jako by to bylo něco nemístného. Přitom proč? Vždyť mámy to chtěj taky. Nechme je si vybrat, zda chtějí nebo nechtějí s malými dětmi dál rozvíjet svou kariéru,“ dodává ke vzniku kreativy Klára Palmer.

Kampaň zamíří do ulic také díky podpoře společnosti ČSOB. „Nevyužitého potenciálu rodičů je u nás pořád hodně. Přeji si, ať se pečující rodiče hlasitě hlásí s tím, co pro svoje uplatnění potřebují, a ať je čím dál víc progresivních zaměstnavatelů. Dobré příklady můžou pomoct někomu dalšímu a je důležité je ukazovat. Za nás v ČSOB aktivně vytváříme díky flexibilní pracovní době a možnosti pracovat z domova vhodné prostředí rodičům. Už před 10 lety jsme otevřeli vlastní školku. Předtím pracovalo během rodičovské 6 % maminek, teď je to 20 %. Z rodičovské dovolené se nám vrací přes 87 % rodičů, což je vysoko nad průměrem nejen v bankovnictví. I proto nám partnerství s MUMDOO dává velký smysl,” říká členka představenstva ČSOB Michaela Bauer.

„Kristýnu a Lucku znám mnoho let a moc fandím tomu, co s MUMDOO dělají, sama jsem byla jednou z jejich prvních spolupracujících maminek. Proto jsem ráda, že jim jako komunikační agentura můžeme pomoci s touto silnou kampaní. Naší rolí bude primárně zajištění komplexní PR podpory a realizace speciálních projektů napříč vydavatelskými domy, díky kterým doufáme, že tuto kampaň dostaneme mezi širokou veřejnost,“ říká Anna Balíčková, Managing Director agentury Grayling. Kampaň bude aktivní v průběhu letošního léta.