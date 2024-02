Češi vyhledávají spíše výhodné nabídky než konkrétní značky

Tři čtvrtiny nakupujících Čechů navštíví během týdne 2-3 obchody, každý pátý člověk pravidelně navštěvuje pouze svou oblíbenou prodejnu. Rozhodujícím faktorem při výběru obchodu pro pravidelný větší nákup je vzdálenost od bydliště, sortiment a výhodnost nabídek, resp. výše slevových akcí

Do 30 minut je za zajímavou nabídkou ochotno cestovat 90 % spotřebitelů. Nejen tato zjištění vycházejí z aktuálního průzkumu agentury STEM/MARK o nákupním chování pro Českou distribuční. Ta je součástí skupiny VLTAVA LABE MEDIA a zároveň největším distributorem tištěných letáků v České republice.

„Složitá ekonomická situace posledních let a měsíců ovlivnila mimo jiné i vývoj nákupního chování českých spotřebitelů. Již tak značná obliba slev a akčních nabídek meziročně ještě získala na popularitě. Desetina Čechů začala nově sledovat akční letáky. Asi každého potěší, když se mu podaří výhodně nakoupit a šetřit rodinný rozpočet, obzvlášť v době vysoké inflace. Pro spoustu lidí je výše slevy zásadním faktorem, podle něhož se rozhodují, kterou prodejnu navštíví. Platí to zejména pro čtenáře letáků, kteří díky nim mají přehled, co a kde mohou výhodně nakoupit. Možná překvapivě se však většina respondentů rozhoduje primárně podle toho, jak dlouho nebo jak daleko musí za výhodnou nabídkou cestovat. Jinými slovy řečeno, čas jsou peníze,“ říká Jaroslav Staněk, manažer marketingu a komunikace České distribuční.

Výše slevy je důležitější než značka produktu

Čtyři z pěti respondentů navštěvují více obchodů týdně, zpravidla jde o dvě až tři prodejny. Jen pětina Čechů pravidelně navštěvuje pouze svůj oblíbený obchod. Pro výběr obchodu, kde Češi realizují své pravidelné větší nákupy, je rozhodujícím faktorem vzdálenost od bydliště (57 % odpovědí). Ve věkové skupině 18-29 let je to nejdůležitější faktor pro dvě třetiny respondentů, a naopak pro méně než polovinu spotřebitelů ve věku 45-59 let. Polovina respondentů napříč věkovými kategoriemi nakupuje výhradně v okolí svého bydliště. Druhá polovina spojuje nakupování spíše s cestami do/z práce či školy nebo jinými pochůzkami po městě.

Až 45 % nakupujících si vybírá prodejnu podle nabízeného sortimentu, pro 38 % respondentů je zásadní výhodnost nabídek, resp. výše slevových akcí. Zároveň platí, že pro čtenáře letáků je výše slev a počet slevových akcí mnohem důležitější faktor pro výběr prodejny než pro spotřebitele, kteří o letáky nemají zájem. Při vyhledávání výhodných nabídek je pro polovinu respondentů rozhodující sleva v dané kategorii. Pouze třetině nakupujících jde o slevu konkrétního produktu nebo značky.

Ženám nevadí za nákupem cestovat delší dobu ani vzdálenost

V případě zajímavé cenové nabídky je 90 % Čechů ochotno absolvovat až půlhodinovou cestu za nákupem. Pouze každý desátý člověk by zvážil cestování delší než 30 minut. Zatímco polovina mužů nechce touto aktivitou trávit déle než 15 minut, ženy jsou v tomto ohledu daleko ochotnější. Třetinu z nich v cestě za výhodným nákupem nezastaví ani docházka či dojížďka delší než 26 minut.

Průzkum také zjišťoval, na jakou vzdálenost jsou spotřebitelé ochotni cestovat za výhodnou nabídkou. Zde dochází k rozdílům především na základě velikosti obcí, což vyplývá i z většiny geomarketingových analýz České distribuční. Zatímco pro 40 % obyvatel malých obcí (do 5 tisíc) není problém cestovat i více než 16 km, ve velkoměstech Praha, Brno, Ostrava nebo Plzeň je drtivá většina obyvatel (84 %) ochotná absolvovat maximálně vzdálenost 10 km.