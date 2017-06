České aerolinie spustily letní kampaň

„Přestaňte snít, leťte!“, v angličtině „Quit Dreaming, Just Fly!“, je ústřední slogan letní kampaně, kterou dnes na 16 trzích odstartovaly České aerolinie. Letní kampaň ČSA potrvá do 11. června 2017 a poběží na většině evropských trzích, kam společnost provozuje pravidelné spoje.

Tradiční produktová kampaň komunikuje na českém trhu nejnižší dostupné ceny letenek z Prahy do evropských destinací, na zahraničních trzích naopak letenek do Prahy a ČR. Současně s tím má kampaň za cíl propagovat nové i sezónní destinace ČSA, ve vybraných kanálech také doplňkové služby společnosti a v neposlední řadě má posilovat brand awareness, tj. znalost značky České aerolinie.

Kombinace online i offline

Letenky zakoupené během letošní letní kampaně mohou cestující využít kdykoliv v období po 16. květnu 2017. Jednosměrné kupony začínají na ceně od 1205 Kč například do Milána nebo od 1579 Kč do Říma, Paříže nebo Verony, a to včetně všech poplatků. Výhodné letenky lze zakoupit do řady tradičních destinací, jako například do Amsterdamu, Barcelony, Benátek, Birminghamu, Boloně, Bruselu, Budapešti, Helsinek, Kodaně, Kyjeva, Stockholmu nebo Záhřebu, na sezónní linky ČSA, např. na Maltu, do Pisy, Skopje, ale také do Aarhusu, Lisabonu, Malmö a Reykjavíku, tj. na všechny letošní nové linky ČSA. Díky neomezeným termínům proletu je zákazníci mohou využít jak k jarním prodlouženým víkendům v některé z evropských metropolí, na letní dovolenou, ale také například již na podzimní prázdniny.

Pro komunikaci letní kampaně na českém trhu budou ČSA kombinovat online i offline média a nosiče. Na rozdíl od předchozích kampaní bude nově posílena komunikace v mobilních telefonech. V online části kampaně budou ČSA využívat homepage a další formáty bannerů, full branding úvodních stránek vybraných portálů, spin cube, video banner nebo speciální newslettery. S vizuály letošní letní kampaně ČSA se návštěvníci setkají na webových portálech Seznam.cz, Email.cz, Novinky.cz, Blesk.cz, Super.cz nebo ProZeny.cz, ale také prostřednictvím sítě Google, zaměřené především na remarketing a display kampaň zejména na zahraničních trzích.

V Praze kampaň doplní reklamní plochy v metru v podobě rámečků v jednotlivých soupravách. Kromě toho se kampaň ČSA objeví ve vysílání Evropy 2 a Rádia Impuls jako sponzoring dopravního zpravodajství a časomíry, a také jako print v denících MD Dnes, Lidové noviny, Metro a 5+2.