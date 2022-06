Čím se vyznačuje „světová“ reklama? Skvělým nápadem a odvahou

Na světě vzniká denně v průměru 36,6 televizních reklam. Drtivou většinu nikdy neuvidíte. Z těch, co přece jen zahlédnete, spoustu zapomenete, u pár jiných budete tvůrcům závidět nápad nebo rozpočet. Nebo obojí, což je nejhorší. Představíme vám několik kampaní, za kterými stojí kreativci s neotřelými nápady a odvahou.

Právě tyto atributy jsou důležité, aby reklama byla tzv. „světová“. Pojďme se tedy společně podrobněji podívat na některé z nich.

Nebojte se přiznat realitu

Za světovou reklamou najdeme vždycky skvělý nápad nebo silnou myšlenku a taky tým lidí, kteří mají odvahu vydat se po nevyšlapané cestě. Chce to odbourávat stereotypy a strachy, které si sami vytváříme, ať už ve svých hlavách, nebo se v nich podporujeme navzájem. Třeba v reklamě na jídlo. Vše vždycky musí vypadat chutně, že? Anebo ne? Například v Burger Kingu se nebáli vystoupit a zaujmout tím, že ukážou pravý opak. Že jídlo plesniví je realita. A když ne, tak je přece něco špatně. Burger King chytře využil situace, kdy se začaly množit informace o tom, že jídlo od konkurence vypadá i po 10 letech stejně. A neotřelou formou se rozhodl ukázat, že svoje burgery připravuje z poctivých ingrediencí. „Je skvělé, když má značka odvahu vystoupit a touhu vyzývat sama sebe, aby pořád mohla růst. A tahle kampaň je krásná ukázka zdravého sebevědomí značky, která natolik věří kvalitě svých produktů, že se nebojí ukázat je ve všech podobách,“ uvádí Markéta Uchytilová, senior copywriter EFFE Prague.

Také se vám stane, že spatříte spot, který vás zpočátku naštve, protože je tam příliš aktivismu? Jenže pak nastane fáze smířlivá, asi tak 12vteřinová, vždyť je to přece potřeba. A poté zase naštvání, ale to už se blíží konec a vy doufáte ve vtipnou pointu, která na sebe strhne pozornost, změkčí aktivistické vyznění a pěkně prodá nějakou značku…no jasně! „Takže byli jste osloveni, i když možná trošku jinak, než si tvůrci představovali. Například spotem Francesca od společnosti DIESEL,“ popisuje senior copywriter EFFE Prague Martin Šmíd.

Využití humoru a osobností

V této již klasické kampani na zapalovače BIC se již několik let bok po boku objevuje modla hospodyněk Martha Stewart a hiphopová legenda Snoop Dogg. „Značka zde prokazuje flexibilitu použití produktu pro „různé účely“ humornou cestou, a to jak na první pohled bizarní kombinací známých osobností, tak jejich vzájemnou interakcí, která nenápadně naznačuje i takové vlastnosti zapalovače, které docení hlavně konopní entuziasté,“ říká Aleš Ratzka, copywriter z EFFE Prague.

Nejprve motivujte spotřebitele

Reklamy, které mají určitý přesah jsou obecně velmi oblíbené. Spoustu takových lze vidět v neziskovém sektoru, kde vidíme spoustu emocí a téměř návodů na to, jak bychom měli změnit svět. Nicméně se většinou nejedná o značky prezentující jakýkoli produkt (červený kříž apod.) a není tam proto ani tlak na nějakou konzumní linku. „Ze značek, které mě pravidelně oslovují je Nike. V jejich spotech hraje hlavní roli motivace, nikoli produkt, který je lepší než ten konkurenční. Právě tato motivace tvoří za mě dlouhodobě super Brand story. Motivace cílená na jedince, motivace věřit si, že každý dokáže téměř cokoli bez ohledu na to, jestli má na sobě Nike,“ potvrzuje Art director EFFE Prague, Radoslav Sládek.

Proč tedy nejsou české kampaně vždy světové?

Asi bychom se měli ptát, proč není každý z nás hrdinou každý den. Dalo by se to analyzovat donekonečna. Ale velkou roli v tom hraje jistě i klient. Málokterý dokáže být odvážnější a jít v tomto rybníčku dále od břehu, případně plavat až do moře. „Často od klientů posloucháme věty typu: Tento nápad je pro nás příliš odvážný. Na toto jsme zatím ještě nedorostli. Toto bude trvat dlouho, než značku přenastavíme. Pojďme raději postupně, po krůčcích, pomalu… Některé kroky totiž vyžadují radikálnější přístup. A vzájemná důvěra je v tomto případě zásadní,“ uzavírá Mario Poór, kreativní ředitel EFFE Prague.