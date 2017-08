Huawei spustila letní kampaň

Letní kampaň „Dodej létu šťávu“, která odstartovala v pondělí 31. července propojuje komunikaci atraktivní nabídky zařízení se „šťavnatým“ letním obsahem, přičemž využívá nejen standardní a sociální media, ale zapojuje i influencery.

Celou kampaň doplňuje fotografická soutěž pod hashtagem #DodejLetuStavu. Kampaňová microsite dodejletustavu.cz pak přináší praktické a inspirativní články o tom, jak vytěžit ze smartphonu maximum. Tipy jsou určeny pro široké publikum uživatelů chytrých telefonů.

V sekci „Šťavnatý obsah“ nalezou návštěvníci microsite množství rad a tipů, například jak pořídit co nejzajímavější fotky a videa, jaké aplikace se hodí na cesty do zahraničí či výlety po Česku nebo jak se co nejefektivněji sbalit na cesty. Microsite jednoduše poradí, jak dodat létu šťávu, a přitom nevyšťavit sám sebe.

Díky letní kampani Huawei si můžete prodloužit léto až do 3. září, do té doby totiž trvá i doprovodná letní soutěž. Stačí, aby soutěžící spolu s hashtagem #DodejLetuStavu zveřejnili na Instagramu fotku nebo video, na kterém po svém dodávají létu šťávu. V soutěži je celkem patnáct telefonů Huawei P10 lite nebo Jeep Wrangler na víkend. Do zářijového finále postoupí každý týden devět nejoriginálnějších příspěvků, což predikuje slušnou naději na úspěch.

I když podmínkou soutěže není pořízení příspěvku výhradně chytrým telefonem od Huawei, v období od začátku kampaně až do 17. září trvá akční nabídka. V té lze při zakoupení některého z produktů Huawei P10 lite, P10 nebo P10 Plus získat zdarma dárky v hodnotě až 3 199 Kč. V závislosti na vybrané verzi telefonu totiž Huawei přibalí zákazníkům k modelu P10 lite užitečnou powerbanku, v případě Huawei P10 kromě powerbanky i autonabíječku, a při koupi nejvyššího modelu Huawei P10 Plus, navíc i tripod, kombinující funkce stativu a selfie tyče. Netřeba přitom dodávat, že mít vysoce kvalitní fotoaparát vyvinutý s fotografickou legendou Leica, který najdete u modelů Huawei P10 a Huawei P10 Plus, může být v soutěži #DodejLetuStavu velkou výhodou.