Jak získat peníze na rozjezd podnikání?

Většina podnikatelů potřebuje k zásadnějším aktivitám dostatek kapitálu. Jenže pokud peníze nemají, musí je nějak získat. Část z nich se proto snaží sehnat silného investora. Ostatní zkouší variantu půjčky pro podnikatele. Co je vlastně výhodnější a jaká v tomto segmentu existuje nabídka půjček?

Výhody a nevýhody investora

Základním problémem je vhodného investora vůbec najít. Mají totiž hodně nabídek a málokterá je osloví. Jestliže je podnikatel úspěšný a investora získá, není to zadarmo. Peníze na rozjezd podnikání sice obdrží, ale současně investor (téměř vždy) získá podíl na podnikání. Pouze výjimečně poskytne peníze za úrokovou sazbu bez nároku na vlastnický podíl. U podílu na firmě navíc platí, že ve většině případů chce investor majoritu. Cílem totiž je, aby měl dostatečnou kontrolu nejenom nad směrováním firmy, ale také nad svými penězi.

Proto pokud si chcete udržet nad svým podnikatelským záměrem dostatečnou kontrolu, investor zřejmě nebude nejvhodnější cesta.

Výhody a nevýhody půjčky pro podnikatele

Hlavním plusem půjčky pro začínající podnikatele je možnost získání kapitálu na rozjezd podnikání. V tomto případě podnikatel neztrácí kontrolu nad svojí firmou a zůstává tak svým „pánem“.

Situace ovšem není úplně jednoduchá, neboť hlavně bankovní půjčky pro podnikatele mají svoje pravidla, které nemusí každý splnit. Nejlepší představu si uděláte díky následujícím příkladům půjček.

Firemní úvěr Moneta

Bezúčelová půjčka od 40 000 Kč do 1 500 000 Kč s dobou splatnosti 2 až 7 let. Je určena pro podnikatele i právnické osoby. Podmínkou je historie podnikání v délce nejméně 1 roku a doporučená výše tržeb ve výši 300 000 Kč.

Půjčka pro podnikatele a malé firmy od Raiffeisenbank

Půjčka od 30 000 Kč do 3 000 000 Kč na dobu 1 až 5 let je poskytována na cokoliv. Pokud je možná zástava, lze úvěr navýšit až na 5 000 000 Kč. Vždy je vyžadována blankosměnka. V rámci historie podnikání je potřeba minimální obrat 300 000 Kč.

Podnikatelská půjčka ČSOB

Rychlý úvěr pro podnikání je poskytován bez zajištění do 300 000 Kč, se zajištěním až do 1 500 000 Kč. Doba splatnosti může být až 5 let. Použít ho lze např. na vybavení firmy, kanceláře, na reklamu apod. Při žádosti je nutné doložit příjmy za poslední rok.

Equa půjčka pro podnikatele

Úvěr na splátky lze získat až do výše 1 500 000 Kč s dobou splatnosti 1 až 7 let. Může být neúčelový, pokud je čerpaný na běžný účet v Equa bance. V dalších případech se jedná o účelový úvěr. Zajištění je blankosměnkou.

Sberbank pro podnikatele

Sberbank nabízí zajištěný a nezajištěný firemní úvěr. Bez zajištění je možné obdržet až 2 500 000 Kč na 7 let, se zajištěním až 25 000 000 Kč na 10 let. Nezbytnou podmínkou je doložení daňového přiznání.

Půjčky pro podnikatele Acema

Nebankovní společnost Acema nabízí podnikatelům a firmám několik druhů úvěrů. Např. bez zajištění nemovitostí je možné obdržet až 10 000 000 Kč. Finanční prostředky lze použít na rozvoj podnikání, jeho rozšíření nebo záchranu.

Co z toho vyplývá pro začínající podnikatele?

Začínající podnikatelé mají v oblasti půjček poněkud stíženou situaci. V podstatě všichni poskytovatelé vyžadují doložení nějaké historie podnikání, včetně tržeb. To samozřejmě v začátcích podnikání nelze. Naštěstí se jde ve většině případů dohodnout na určité formě zajištění, která může pozitivní výsledek schvalovacího procesu půjčky pro začínající podnikatele podpořit. Jestliže začínáte a nejste schopni zajištění nabídnout, budete se muset spokojit s menší částkou. Případně můžete vyzkoušet klasickou půjčku bez účelu, která není určena přímo pro podnikatele. Právě tento druh půjček nabízí široký výběr, takže byste mohli se žádostí uspět.