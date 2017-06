Johnnie Walker děkuje všem tatínkům

Značka skotské whisky Johnnie Walker v letošním roce vzdává hold všem tatínkům integrovanou kampaní – využívá OOH, klasické PR i YouTubera. Den otců komunikuje prostřednictvím influencera Pedra, připravila akci s personalizovanými etiketami na Chodově a spustila unikátní outdoorovou kampaň, kterou značka poprvé vyzkouší v České republice.

„Díky, táto!“ vzkazuje Johnnie Walker

V outdooru se Johnnie Walker poprvé na českém trhu opřel do komunikace Striding Mana – ikony gentlemana s cylindrem a hůlkou. „Symbol, který doprovází claim ,Keep Walking‘, historicky inspiruje, motivuje a zastává témata, která jsou pro společnost aktuální. Globální oteplování, LGBT komunita, kultura a umění, environmentální problematika, ale i lidský progres, odvaha a překonávání překážek,“ vysvětluje Jiří Procházka, senior brand manažer značky Johnnie Walker. Pro jeho komunikaci zvolil Johnnie Walker digitální obrazovku na Nuselském mostě směrem do centra, kde v reálném čase mění claimy a grafiku gentlemana podle současné situace. Zastihnete ho při komentování významných dnů, při fandění českým sportovcům, jako inspiraci v kultuře a umění nebo jednoduše při změně počasí.

Personalizované etikety na Chodově

V PR se značka zaměřuje na komunikaci samotného mezinárodního dne a upozorňuje na možnost zakoupení lahve s personalizovanou etiketou v obchodě Gurmetum na Chodově. V ní mohou zájemci zakoupit láhev, kterou si na místě nechají potisknout vybranou fotografií (vlastní nebo z přistaveného fotokoutku). Zahrnuty jsou téměř všechny whisky značky Johnnie Walker – Red Label, Black Label, Double Black, Gold Label, Green Label a Platinum Label.

Potěšte tátu vlastní lahví whisky

Na sociálních sítích značka angažuje YouTubera Pedra. „Od spolupráce s influencery si slibujeme omlazení naší cílové skupiny. Pro spolupráci s whisky je tak ideálním partnerem právě Pedro. Touto akcí bychom chtěli na úspěšnou spolupráci navázat,“ uvádí Jiří Procházka. Známý YouTuber vyzve fanoušky, aby svým tatínkům udělali radost díky lahvi s personalizovanou etiketou. Kampaň doprovází hashtag #denotcu.