Kampaň společnosti GROHE Cesta vody

Kampaň společnosti GROHE byla spuštěna na Mezinárodní den vody 22. března 2022 a navazuje na předchozí dva ročníky.

„Kampaň zahrnovala sérii postů, ve kterých jsme upozornili na důležitost vody, následně lidi přivedli na microsite, kde jsme jim vysvětlili cestu vody v přírodě, a na konec jejich znalosti otestovali v kvízu,“ říká Václav Kužílek. A dodává: „Cílem letošní kampaně bylo jednoduše a hravě vysvětlit, co se vlastně skrývá za každou kapkou spotřebované vody.“

Odborným garantem projektu se i letos stal spolek H2Ospodář, se kterým byla konzultována správnost informací na stránce i v soutěžním kvízu. Na sociálních sítích podpořil kampaň ambasador Karel Kovář alias Kovy. Vysvětlil fanouškům koloběh vody v přírodě, odkázal je na stránku a vyzval k zapojení do soutěže. Té se zúčastnilo 5.444 soutěžících.

Na microsite si kromě koloběhu vody mohli návštěvníci spočítat vlastní vodní stopu díky vodní kalkulačce. Ta byla připravena s pomocí H2Ospodářů už v loňském roce a otázkami mapovali chování lidí a jejich spotřebu vody. Výsledky 23 tisíc uživatelů poté promítli do Vodní stopy Čechů. Vyplynulo z nich například, že úspornou myčku nebo pračku by potřebovalo 35 procent Čechů. Úsporné sprchové hlavice, které za měsíc ušetří až 2 500 litrů vody, používá už 46 procent domácností. Vodní stopa ale není jen kolik litrů nám proteče kohoutky, ale představuje množství vody vynaložené na vypěstování a výrobu všeho, co používáme, oblékáme, jíme, nakupujeme a prodáváme. Z odpovědí na otázky týkající se spotřebního chování se například ukázalo se, že 54 procent respondentů si dá aspoň tři piva týdně. To zvětší vodní stopu o 63 litrů denně.

Cílem kampaně bylo nejen ukázat, jak dlouhá cesta se skrývá za sklenkou čisté vody, ale také, jak díky maličkostem můžeme výrazně snížit spotřebu vody v domácnosti. Používáním kelímku s vodou místo otevřeného kohoutku ušetříme i 25 litrů vody na jedno mytí zubů. Nahrazením jedné koupele pětiminutovou sprchou ušetříme 25 až 125 litrů vody. Návštěvou ekologické myčky ušetříme až 450 litrů vody na jedno umytí oproti mytí hadicí. I malá změna může mít obrovský dopad a každá kapka se počítá.