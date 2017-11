Maximálně hravá kampaň s chipsy Lay´s Maxx

Společnost PepsiCo představila herní kampaň své značky chipsů Lay´s, ve které se spojila s výrobcem počítačových a konzolových her Electronic Arts. Kampaň dostala kromě spotřebitelské promoce výraznou podporu v televizi a v online prostředí.

U vybraných chipsů Lay’s Maxx se promítne i do designu obalů. Značce se dostane propagace také prostřednictvím partnerství PepsiCo s Mistrovstvím České republiky v počítačových hrách.

Značka chipsů Lay´s se v nejnovější kampani zaměří na jednu z klíčových skupin konzumentů svých výrobků – generaci ve věku 15 až 24 let. Ve spolupráci se světovým výrobcem her Electronic Arts (EA) realizuje Lay´s spotřebitelskou soutěž mimo jiné o očekávanou herní novinku Need for Speed Payback od EA a další gamingové ceny, včetně herních notebooků.

Soutěžní kódy, které spotřebitelé vkládají na web hrajslays.cz, se nacházejí v chipsech Lay´s Maxx v promočních obalech s odlišným designem.

„Prostřednictvím hravé kampaně a spotřebitelské soutěže chceme oslovit co nejširší skupinu mladých lidí majících v oblibě gaming. Chceme tím posílit vnímání značky jako součásti jedné z volnočasových aktivit teenegerů,“ uvedla Hana Plešmídová, manažerka kategorie snacků společnosti PepsiCo.

V televizi je kampaň zastoupena reklamním spotem. V onlinu, který je z hlediska cílové skupiny prioritním komunikačním kanálem, je viditelná na Youtube a sociálních sítích značky Instagram a Facebook. V neposlední řadě i v místě prodeje. Kampani se dostane také podpory díky partnerství PepsiCo s letošním ročníkem Mistrovství České republiky v počítačových hrách, který se koná v polovině listopadu.