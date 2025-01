Retail a e-commerce v roce 2025. Jaké trendy budou udávat směr?

Retail a e-commerce jsou dynamické a rychle se vyvíjející sektory. Technologie a zefektivnění procesů se každým rokem zlepšují. Jaké jsou v těchto úzce propojených segmentech trendy pro tento rok?

AI a datová analýza

Umělá inteligence teprve začíná ukazovat svůj potenciál, ale její rychlý vývoj signalizuje transformační změny ve velmi blízké budoucnosti. AI se stává nepostradatelným nástrojem pro optimalizaci maloobchodních procesů. Firmy využívají umělou inteligenci k predikci poptávky, zpracování dat a zlepšení plánování, což vede k efektivnějšímu rozhodování. Digitalizace dat umožní firmám odhalit skryté příležitosti a zvýšit efektivitu operací. „Umělá inteligence řídí robotické systémy, které zajišťují skladování, manipulaci a doplňování zboží bez lidského zásahu. Automatizovaná kontrola kvality díky kamerám s AI dokáže detekovat vady zboží nebo nesprávnou manipulaci,“ říká Michal Černý ze společnosti Audiopro.

Generativní umělá inteligence bude retail a e-commerce ovlivňovat v rostoucí míře. Stále více budou využívány velké jazykové modely (LLM) k prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích, pomoci s obrázky, psaní textů popisků zboží, reakcím na dotazy zákazníků nebo doporučování produktů dle individuálních preferencí. „Vhodně aplikovaná umělá inteligence pomůže lépe poznat zákazníky, jejich preference, potřeby, nákupní historii nebo chování. Tím může pomoci vytvářet personalizované nabídky, slevy či reklamy, které budou více odpovídat zájmům a očekáváním zákazníků,“ říká Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel Trenýrkárna.cz.

Důraz na kybernetickou bezpečnost

Vzhledem k tomu, že maloobchod a e-commerce stále více závisejí na cloudových řešeních, bude v roce 2025 kladen důraz na posílení kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. „Vzhledem k tomu, že narušení dat a kybernetické útoky jsou stále častější, budou maloobchodní společnosti upřednostňovat pokročilé bezpečnostní protokoly, jako je vícefaktorová autentizace a end-to-end šifrování, aby chránily citlivá klientská data. Cloudové technologie také umožní lepší řízení přístupu a efektivnější provoz, díky čemuž budou procesy spolehlivější a bezpečnější. Zaměření na robustní cloudové zabezpečení pomůže firmám v oblasti retailu a e-commerce budovat důvěru s klienty a zajistit soulad s vyvíjejícími se předpisy na ochranu dat,“ říká Ondřej Ševeček z Počítačové školy GOPAS.

Tlak na udržitelnost

Udržitelnost je jeden z dlouhodobých a zásadních trendů. Souvisí to jednak s požadavky legislativy, ESG, ale současně je vyžadována mladými generacemi, pro které je to důležité téma. „Pro spotřebitele je stále důležitější i odkud bylo zboží dovezeno, jaké má obaly, kde bylo vyrobeno a případně i jaký dopad měla výroba v daných komunitách. Udržitelnost již totiž není pouze otázkou nefinančního reportingu, ale je také důležitým rozhodovacím prvkem v nákupním chování a stává se případně i životním stylem. Jedním z trendů bude eliminace prodeje balených vod a plastových obalů vůbec. Některé evropské obchodní řetězce začaly dbát na snížení množství jednorázových obalů a nabízejí servis doplňování čisté pitné vody do speciálních barelů u svých prodejen,“ říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT.

Roboti nejen zefektivní procesy, ale pomohou také splnění norem ESG

ESG totiž již není otázkou jenom vybraných, nejčastěji velkých korporací. Brzy se bude týkat i malých a středních podniků včetně zástupců maloobchodu a e-commerce. A pomoci k tomu mohou například robotická řešení v rámci péče o čisté maloobchodní prostory. „Firmy budou více hledat způsoby, jak minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Aby splnily nové evropské normy, musí zlepšovat mimo jiné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Pomoci k tomu mohou například robotické úklidové systémy. Ty totiž mohou firmám snížit spotřebu vody, chemikálií, energií a také snížit množství odpadu, který produkují,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Omnichannel

Obchodníci budou také ještě vylepšovat kompatibilitu platforem prodeje. Zákazníci to tak vyžadují. „Ať už se jedná o e-shop, kamenný obchod, mobilní aplikaci, sociální média jiný kanál prodeje. Vše musí ladit a doplňovat se. Omnichannel formát služby umožňuje zákazníkovi nakupovat kdykoli, kdekoli a jakkoli, a zároveň mu poskytuje stejnou kvalitu, rychlost a pohodlí,“ říká Martin Kůs, spolumajitel a spoluzakladatel značky Vuch. A prodejci pak díky sběru dat napříč platformami mohou ještě lépe analyzovat zákazníkovy preference a potřeby, a nabízet mu personalizované a relevantní nabídky, doporučení a zážitky.

Optimalizace Last Mile Delivery

Prodejci společně s logistickými firmami budou muset neustále vylepšovat doručení k zákazníkovi a zlepšovat zákaznickou zkušenost. S nárůstem e-commerce se optimalizace poslední míle doručení stává klíčovou výzvou. Pro zkrácení doručovací doby bude vznikat více malých skladovacích prostor v blízkosti zákazníků, odkud budou zásilky rozesílány. Navíc sdílené logistické platformy umožní firmám spojit síly a optimalizovat přepravu.

I zde pomáhají nové technologie, například české řešení Battswapp eliminuje prodlevy provozu elektrovozidel rozvážejících potraviny. V principu jde o jednoduchý systém, kde obyčejný elektromobil, který se nabíjí v řádu hodin, nahrazuje doručovací speciál. Ten se nenabíjí, pouze se v dokovací stanici vymění baterie za nabitou. Proces trvá tři minuty a auto může okamžitě pokračovat v doručování. Tento systém začíná využívat například Rohlík.cz.

Energetické úspory a snížení závislosti

Tlak na udržitelnost a nezávislost bude nabírat na síle, přičemž spotřebitelé i firmy upřednostní ekologicky šetrné možnosti. V roce 2025 se očekává, že maloobchodní společnosti začlení udržitelné postupy, jako je sledování emisí, používání elektrických nebo nízkoemisních vozidel a strojů a ekologicky šetrná řešení. „S pokračujícím technologickým pokrokem a klesajícími náklady na instalaci fotovoltaických systémů a baterií se očekává, že maloobchodě budou hrát stále větší roli vlastní zdroje energie nezávislé na dodávkách a distribuci. V roce 2030 by mohla být většina nových skladů a velkých prodejen standardně vybavena moderními řešeními výroby a skladování energie, což nejen sníží náklady, ale také zvýší odolnost proti výkyvům na energetickém trhu. Novinkou je například inteligentní systém řízení, který pracuje na principu umělé inteligence. Z historických dat a následného provozu umí předpovídat vaši spotřebu v daný den a hodinu, a podle aktuálních cen energie proces nabíjení a vybíjení baterie optimalizuje,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.

