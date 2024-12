Výrobci televizorů: Silné investice TCL a stabilní Sony

Český trh s televizory prochází zajímavým vývojem, jak ukazují nejnovější data o investicích do reklamní komunikace a znalosti značek. V unikátním spojení NADA Research a Nielsen vzniká zpráva o této tržní kategorii z pohledu hrubých výdajů do reklamy v ceníkových cenách a znalosti firemních značek.

V žebříčku dle investic do reklamní komunikace zaujímá první místo společnost TCL, a to s výrazným náskokem. TCL investovalo do reklamy více než šestkrát tolik co druhý Samsung, což naznačuje silnou strategii pro získání většího podílu na českém trhu. Již zavedené značky jako Sony, Samsung nebo LG si však alespoň ve znalosti prozatím drží pevnou pozici. „Sony pravděpodobně těží i z asociace se svými dalšími produktovými řadami, jako jsou herní konzole PlayStation,“ dodává Martin Chalupník z NADA Research.

Právě Sony si v jinak velmi vyrovnaném žebříčku TOP 5 dle znalosti meziročně polepšilo, zatímco Samsung mírně klesl z prvního na druhé místo. LG si udrželo stabilní pozici a Panasonic s Philipsem zaznamenaly mírný pokles.

Celkově data naznačují dynamický vývoj na trhu s televizory, kde tradiční lídři čelí rostoucí konkurenci nových hráčů.