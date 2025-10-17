PENNY spouští novou věrnostní kampaň

PENNY přichází s novou věrností kampaní „Obří měkouši a dekouši,“ která navazuje na loňský velký úspěch a nabídne produkty, které zpříjemní zimní večery i chvíle odpočinku.
Od 16. října 2025 do 7. ledna 2026 mohou zákazníci získat nejen obří plyšové kamarády v podobě zvířátek, ale také měkké hřejivé deky s beránkem se slevou až 65 %.
Pět dlouhých plyšáků – tučňák, kočka, medvěd, liška a jednorožec – na výšku mají přes 60 cm. Díky své délce připomínají měkký váleček na spaní, který se stane kamarádem nejen při usínání, ale i při hraní nebo na cesty. Další pětice širokých plyšáků – opice, sova, koala, myš a srnka – se pyšní rozměrem 32 x 40 cm. Jejich tvar a výška z nich dělají ideálního společníka na gauč, i na odpočinek. Hebkost materiálu všech těchto plyšáků vybízí k přitulení. Nabízené produkty lze pořídit za zvýhodněnou cenu 149,90 Kč, nebo za plnou cenu 399,90 Kč.
Součástí kampaně jsou také čtyři druhy velkých dek s beránkem o rozměru 150 x 200 cm. Jsou dostatečně velké na to, aby se pod nimi zahřála celá rodina při večerním sledování pohádek nebo posloužily jako elegantní přehoz přes postel či sedačku. V nabídce nechybí červená vánoční varianta, béžová, šedá s motivem zimních vloček a oblíbený Santa Claus. Deky lze získat s 65% slevou, tedy za 349,90 Kč při nasbírání dostatečného množství bodů, ale i za plnou cenu 999,90 Kč.
„Loni jsme zaznamenali obrovský zájem o obří plyšáky a deky, proto jsme se rozhodli na úspěšnou kampaň navázat a přinést zákazníkům ještě více možností, jak si zpříjemnit zimní období. Plyšáci i deky jsou symbolem radosti, tepla a pohody. Tedy hodnoty, které mají “koule“ a které chceme se značkou PENNY zákazníkům přinášet,“ říká Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.