SEGMENT: školní a kancelářské potřeby v období BACK TO SCHOOL

Seriál krátkých zpráv Ad Intel News z monitoringu reklamy výzkumné agentury Nielsen doplňuje žebříček TOP 5 značek v segmentu ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY z minulého měsíce. Zaměřili jsme se na období Back to school, tedy měsíce srpen-září v porovnání minulých dvou let, tedy 2023 vs. 2024. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce.

„Pořadí TOP 5 značek v segmentu školních a kancelářských potřeb se mírně liší pro celkové výdaje za posledních 13 měsíců a pro sledované období tzv. Back to school, tedy srpen a září. Tyto měsíce jsou v nákupech daného segmentu nejsilnější, protože se žáci chystají na návrat do školních lavic. Strategie jednotlivých značek při investování do reklamy se liší.

U některých značek představuje větší část rozpočtu (Perro – 43 %, Pilot 27 %), zatímco u značek jako Pentel a KORES tvoří pouze 14 % jejich rozpočtu za posledních 13 měsíců,“ komentuje tato data Marek Zámečník, Business Director Nielsen a pokračuje:„ Také značka Lyreco se v tomto období v roce 2024 objevuje v objemu investic dokonce na 3. místě, ačkoli v celoročních výdajích ji v TOP 5 nenajdeme.”