Nová kampaň podpoří cestovní ruch z USA do České republiky

Jako výsledek vzájemné spolupráce na marketingových aktivitách v oblasti příjezdového cestovního ruchu spustilo Letiště Praha, agentura CzechTourism, Prague City Tourism a Středočeská centrála cestovního ruchu reklamní kampaň v New Yorku.

Ta má za cíl představit na americkém trhu Prahu a střední Čechy jako atraktivní a bezpečnou destinaci a podpořit příjezdovou turistiku ze Spojených států.

Kampaň na podporu turismu v Praze a Středočeském kraji potrvá až do konce letošního roku a zahrnuje přibližně 1000 reklamních pozic ve vlacích newyorského metra a celkem 80 reklamních ploch ve vestibulu zastávky metra na 53. ulici a 5. avenue přímo v centru Manhattanu.

„Počet odbavených cestujících na přímých linkách do Severní Ameriky letos meziročně vzrostl o téměř 67 %. Příští rok očekáváme díky nové lince do Newarku další nárůst. To potvrzuje vysoký potenciál USA pro rozšíření leteckých spojení do Prahy,“ říká Václav Řehoř, předseda představenstva Letiště Praha. „Očekáváme, že kampaň v New Yorku podpoří zájem Američanů o Prahu a okolí, což může také motivovat letecké společnosti například k prodloužení sezónních linek z USA na celoroční, což je naše priorita,“ dodává Václav Řehoř.

Kampaň z dílny kreativní agentury Loosers využívá slogan „No Spoilers. See It Live“, který odkazuje na jedinečnost autentického a osobního zážitku z poznávání krás Prahy a okolí. Součástí kampaně jsou také webové stránky www.seeitlive.travel.

„Každým rokem se zvyšuje zájem amerických občanů o Českou republiku a my jsme rádi, že díky této kampani se dostane nejen Praha, ale i střední Čechy ještě více do povědomí tamních obyvatel. Střední Čechy mají určitě co nabídnout. Kraj nabízí opravdu široké spektrum památek, aktivit, krásnou přírodu, ale i pestré možnosti ubytování,” říká ke spolupráci Markéta Wernerová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu.

„Realizace tohoto společného projektu nás velmi těší, je to výborná příležitost pro využití know-how našeho newyorského zastoupení pro propagaci turistického potenciálu Prahy a středních Čech a pro posílení image České republiky na trhu, s nímž máme od letošního roku posílené letecké spojení. Rádi budeme v tomto typu spolupráce pokračovat i v dalších destinacích s dobrou výjezdovou dynamikou, kam spolu s Letištěm Praha zaměřujeme své aktivity,“ upřesňuje Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

Kampaň v New Yorku je první z řady reklamních aktivit zaměřených na podporu příjezdového cestovního ruchu na vybraných trzích. V roce 2019 by na ni měla navázat obdobná kampaň v asijských zemích.