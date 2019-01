Mickey a Minnie rozehrají rána věrných zákazníků BILLY

Společnost BILLA připravila pro své zákazníky další věrnostní akci ve spolupráci se společností Disney. Decentní servis v bílošedé barvě sestává z hrníčků, misek, talířků a boxu na ovoce či oříšky. Snídaňové nádobí s Mickeym a Minnie promění každé ráno, v hravé ráno.

Novou kampaň pro celou rodinu startuje BILLA ve středu 9. ledna a potrvá do 5. března. V tomto období budou moci zákazníci sbírat nálepky s logem Disney, které následně smění za vybraný set ze snídaňového servisu. „Věrnostní kampaně mají naši zákazníci velmi rádi, obzvláště pak ty zaměřené na děti. Vkusné snídaňové nádobí s oblíbenými postavičkami potěší jistě i rodiče, protože promění každé ráno v hravé ráno,“ říká Simona Breen, marketingová ředitelka BILLA ČR.

Princip sbírání bodů je opět zcela jednoduchý. Za každý nákup v hodnotě nad 250 Kč získá zákazník jednu nálepku, kterou si nalepí na svou sbírací kartu. Jakmile nasbírá 15 bodů, může si vybrat svůj snídaňový set Disney, tj. 2 hrníčky, 2 talířky, 2 misky nebo krabičku s víčkem, s doplatkem 99,90 Kč. Členové BILLA Bonus Clubu mohou získat snídaňové nádobí s Mickeym a Minnie za 1000 BILLA Bonus bodů s doplatkem 99,90 Kč. Akce platí do 5. března nebo do vyprodání zásob. Pokud nebude akce ukončena dříve, snídaňové nádobí za nasbírané body si budou moci zákazníci vyzvednout na prodejnách až do 12. března. Snídaňový servis nelze koupit za běžnou cenu.

Novou věrnostní akci podpoří speciální komunikační kampaň, která se objeví ve všech reklamních formátech (TV, tisk, online). Vytvořila ji agentura McCann Prague.