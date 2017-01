Adidas a Bistro navázaly spolupráci

Již koncem září proběhlo výběrové řízení na přípravu a správu sociálních sítí společnosti adidas, ve kterém zvítězila agentura Bistro. Od 1. 10. pro adidas spravuje lokální účet Instagramu a Snapchatu.

Vedle částečné adaptace globálního contentu vzniká unikátní lokální obsah zaměřený na představení klíčových produktů, práci s influencery a komunikaci hlavních sezónních aktivit značky adidas.

„Bistro nás již během výběrového řízení přesvědčilo o svých bezkonkurenčních strategických a produkčních přednostech. Exekuce prezentovaná během tendru byla natolik inline s DNA naší značky, že jsme se rozhodli ji v komunikaci následně využít,“ říká Kateřina Genttnerová z marketingového oddělení společnosti adidas.

Kromě průběžné přípravy obsahu pro vertikály Running, Originals, Football, Women a Outdoor stihl adidas s Bistrem připravit i několik aktivačních kampaní.

A jak vidí dosavadní spolupráci Bistro? „adidas je pro nás love brand, který jsme prostě museli dělat. Proto jsme šli naplno už do samotného tendru a maximum úsilí a energie věnujeme každému projektu, který společně připravujeme. Co je ale ještě důležitější, je sladění mindsetů obou týmů. Progresivní přístup a chuť dělat inovativní věci je to, čeho si u adidasu velmi vážíme, a myslím, že se v nadcházejících měsících máme na co těšit,“ říká Pavel Flégl, Creative Director Bistro.