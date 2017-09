Air Bank v nové reklamě upozorňuje na nevýhodné podmínky některých půjček

„V této reklamě chceme upozornit na to, že o tom, jak je půjčka výhodná, rozhoduje také celkový přeplatek. Oba páni bankéři to, myslím, jasně a vtipně vysvětlují. Bohužel hodně lidí na celkový přeplatek při výběru půjčky nemyslí. A je to škoda, hlavně pro jejich peněženky,” říká Lenka Rosolová, vedoucí marketingové komunikace Air Bank.

Air Bank nabízí nejen půjčku s nízkým celkovým přeplatkem, ale navíc je půjčka i velmi flexibilní. To znamená, že klient může kdykoliv a zcela zdarma půjčku předčasně splatit nebo udělat mimořádnou splátku. Zdarma je i změna termínu a výše splátky. Vše navíc klient zvládne udělat jednoduše přes své internetové bankovnictví z pohodlí domova.

Kromě zcela nového spotu “Kšandy” poběží v televizi souběžně dál i reklama na půjčku od Air Bank s názvem “Nevidím rozdíl”. Tato reklama diváky upozorňuje na to, že půjčka od Air Bank má také nízké měsíční splátky.

Na půjčku s celkově nízkým přeplatkem i nízkými splátkami banka upozorňuje zároveň pomocí online kampaně.