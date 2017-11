Blažek obléká basketbalistu v NBA

Pánská oděvní značka Blažek přichází s novou kampaní s cílem zviditelnit Blažek Made to Measure, službu šití obleků a košil na míru. Kampaní uvádí i nového ambasadora této služby, českého hráče v NBA, Tomáše Satoranského.

„Jsme přesvědčeni, že móda a sport k sobě patří, proto jsme se rozhodli oslovit Tomáše Satoranského. Hledali jsme individualitu, člověka, který je úspěšný nejen v Čechách, ale i ve světě a jednoznačně vybočuje z davu,“ říká Antonín Wierer, marketingový ředitel značky Blažek.

Blažek tak vůbec poprvé vsadil v kampani na propojení módy se sportem, kdy chce ukázat na technologický vývoj luxusních materiálů, se kterými ve svých kolekcích běžně pracuje. Jsou vysoce funkční, odolné proti mačkání, pružné a zároveň splňují veškeré parametry špičkového pánského obleku a také očekávání moderního úspěšného muže.

Kromě série fotografií doplňuje kampaň i fashion film znázorňující možnosti nového obleku The Moving Suit, který se v kolekci Blažek Made to Measure objevuje. Film zachycuje Tomáše Satoranského v prostředí, které mu je nejvíce vlastní, na basketbalovém hřišti. Během svého denního programu se neplánovaně zastavuje na hřišti a uvolněně si zahraje s klukama, kteří trénují na svůj důležitý zápas. Vlněný oblek dodavatele Loro Piana, který má na sobě poukazuje na možnosti dnešních oblekových materiálů. V kvalitním a dobře šitém obleku se může muž svobodně pohybovat a s trochou nadsázky i sportovat.

„Kampaní chceme primárně ukázat, že oblečení Blažek Made to Measure není určeno jen pro úspěšné manažery, ale také pro mladé cílevědomé lidi, kteří mají módu rádi, přemýšlí nad ní a není jim lhostejné, jak vypadají. Tomáš takový je, nosí obleky, i když jde na trénink, takže dokazuje, že Made to Measure neznamená pouze večerní nebo byznys oděv. Ve videu je poprvé k vidění i náš nový typ obleku, The Moving Suit, který je šitý tak, aby muže prakticky neomezoval v pohybu,“ vysvětluje Antonín Wierer.