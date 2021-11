V Lidlu naplno začínají přípravy na Vánoce. Po loňském úspěchu s písní Václava Neckáře Půlnoční se letos Lidl spojil s Kateřinou Marií Tichou, nositelkou hudební ceny Anděl. Natočili spolu velmi aktuální vánoční spot v doprovodu legendární písně Časy se mění. Reklama reflektuje celospolečenskou situaci a vyjadřuje přání, aby na každé změně bylo vždy i něco přínosného.

Ani rok 2021 nebyl jednoduchý, proto si Lidl pro svou letošní vánoční kampaň vybral velmi aktuální téma. Vánoční příběh ukazuje, že každá změna, která člověka zastihne, může přinést i něco dobrého – záleží totiž na každém, jak ke změně přistoupí.

Zpěvačka Kateřina Marie Tichá, známá ze spolupráce se skupinou Jelen, představila minulý týden svůj nový klip ke skladbě Časy se mění, coververzi písně Boba Dylana The Times They Are A-Changing ’, kterou nahrála se skupinou Bandjeez a dalšími hosty. A právě tato verze skladby vznikla exkluzivně pro Lidl a doprovodila letošní vánoční spot.

“Když mě Lidl oslovil, jestli bych se nezhostila úkolu přezpívat píseň B.Dylana “The Times They A Changing’” pro letošní vánoční kampaň, a představil mi scénář kampaně, dlouho jsem neváhala. Zvlášť, když se jedná o takový hit a zařazený do aktuálního kontextu. Doufám, že se naše verze bude líbit,“ komentuje spolupráci zpěvačka. „Pokud budou diváci pozorní, uvidí mě na konci spotu s kytarou v ruce. Schválně, kolik z nich mě pozná,“ dodává s úsměvem.

Vánoční reklamní spot se natáčel v Praze, mj. v reálné prodejně Lidl v ulici Vysočanská. V TV je k vidění od 20. listopadu v minutové verzi, pro zájemce pak bude na youtube k dispozici celý 2:50minutový příběh. Hlavní claim kampaně zní: Časy se mění, Vánoce zůstávají.