Česká spořitelna startuje školení pro zaměstnance ve virtuální realitě

V červnu odstartovala první vlna školení zaměstnanců České spořitelny, které bude jako důležitý prvek využívat virtuální realitu. Školení je zaměřeno na pracovní postupy při práci s hotovostí na pobočce.

Vývoj virtuálního prostředí odstartoval v lednu tohoto roku a je výsledkem spolupráce několika týmů uvnitř České spořitelny a společnosti Cleverlance, která dodala kompletní technologické řešení.

Aplikace byla vytvořena podle scénářů, které navrhli sami školitelé České spořitelny. Jedná se zejména o postupy, které se hůře popisují tradiční cestou psaných instrukcí a je tak těžší se je naučit. VR aplikace od Cleverlance má zaměstnancům k efektivnější výuce pomoci svým interaktivním přístupem “slyším, vidím, dotknu se”. V rámci školení se zaměstnanci setkají s moduly jako “vklad, výběr, kontrola bankovek nebo uzavření pokladny”. Aplikace obsahuje i testovací moduly, ve kterých si budou moci zaměstnanci ověřit, do jaké míry si nacvičované procesy osvojili.

“Od zavedení VR technologie do procesu školení očekáváme zejména zefektivnění a snížení nákladů na školení. Aplikace doplní a obohatí úvodní školení s lektorem a po jeho absolvování si pracovník banky může kdykoliv pomocí VR headsetu jednotlivé moduly sám zopakovat. V dalším stupni bychom chtěli zavést formát vzdáleného školení, kdy se zaměstnanec nebude muset ani osobně setkávat se školitelem. VR školení je v bance vítanou inovací a pokud se osvědčí, rádi bychom ho přenesli i do dalších oblastí vzdělávání. O prvotním úspěchu svědčí, že o školení je mezi zaměstnanci už nyní enormní zájem,” říká Robert Šourek, Customer Journey Expert v České spořitelně.

Vývoj aplikace probíhal od ledna 2020 a celý projekt zastřešoval tribe asistované kanály v České spořitelně.

“Kvůli situaci kolem koronaviru jsme všechny schůzky s klientem přesunuli do on-line prostoru, a naši kolegové pracovali z domova, takže virtuálně v podstatě probíhal i samotný vývoj. Zajímavé pro nás bylo i to, že virtuální prostor, ve kterém se všechna školení odehrávají, je věrnou kopií skutečné pobočky České spořitelny v Benešově, kterou jsme tak museli kompletně vytvořit.” dodává Executive Director for Solutions Delivery v Cleverlance Jiří Voldán.