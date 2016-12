Co tě nezabije, to tě posílí

Buďte otevření, nevyhýbejte se věcem, jež vás mohou zranit, dělejte všechno s plným nasazením, po pádu se zvedněte a jděte dál, protože jedině tak můžete prožít svůj život naplno. Žít naplno znamená akceptovat jako součást života nejistotu, což nevyhnutelně vede k tomu, že se nevyhneme pádům.

Nový bestseller vynikající americké autorky a badatelky „lidských duší“ Brené Brown poukazuje na paradox lidské odvahy – jsme-li v tom, co děláme, dostatečně odvážní, nevyhneme se neúspěchům, které nás mohou srážet dolů a nahlodávat naši odvahu. Důležité je nenechat se odradit, ale umět se zvednout a jít dál. Autorka vychází ze své celoživotní badatelské práce a ukazuje, jak důležité je pojmenovat myšlenky, obavy a pocity, jež zakoušíme, a jak nám to pomáhá přijmout příběh svého života, interpretovat ho, vyrovnat se s tím, co nás potkalo, a nalézt tak hlubší smysl svého nživota, moudrost a naději.

Knihou se jako červená nit táhne z hloubi našeho srdce a duše vyvěrající touha žít činorodým, kvalitním životem, prostoupeným nasazením, odhodláním a přesvědčením, že si zasloužíme lásku a přijetí ze strany druhých lidí. Docílit toho znamená rozvíjet a kultivovat odvahu, soucítění a napojení, abychom si ráno, když se probudíme, dokázali pomyslet: Bez ohledu na to, co všechno se dnes podaří a co ne, si zasloužím lásku a přijetí; znamená to si večer, když uléháme ke spánku, dokázat říci: Ano, nejsem dokonalý/á, jsem zranitelný/á a občas trpím obavami, to ale nic nemění na tom, že jsem ve skutečnosti odvážný/á a zasloužím si lásku, přijetí a pocit sounáležitosti s druhými lidmi.

Dr. Brené Brown je spisovatelka, profesorka a členka výzkumného týmu na University of Huston. Je zakladatelskou a generální ředitelkou společnosti The Daring Way. Její přednášku o síle zranitelnosti si vyslechlo již 19 milionů lidí. Je autorkou Nr. 1 New York Times Bestsellers.