Evropa 2 nasazuje novou show a nové tváře

Evropa 2 posiluje tým o nové moderátorské tváře. Od pondělí 22. května bude na stanici moderovat populární trojice 3v1, tedy Veronika Arichteva, Martina Partlová a Nikol Štíbrová. Před časem navíc rádio obměnilo i Odpolední show, kde nyní s Tomášem Zástěrou moderuje známá foodbloggerka a moderátorka Veronika Kokešová zvaná Koko.

Od pondělí 22. května startuje na Evropě 2 večerní show skupinky 3v1

Ve vysílání tak posluchači uslyší od pondělí do čtvrtka od 20.00 hod. známé herečky Veroniku Arichtevu, Martinu Partlovou a Nikol Štíbrovou. „Dlouhodobě jsme sledovali zvýšenou zadavatelskou poptávku u Ranní show s Leošem Marešem a Patrikem Hezuckým a hledali jsme produkt, který by byl pro inzerenty obdobně přitažlivý. Věřím, že se nám to podaří u večerního bloku, kde budou probíhat dvě hodiny plné humoru a zábavy v režii dam 3v1, tak jak je posluchači znají z online prostředí. Právě propojování úspěšných formátu z digitálního prostředí s on-air vysíláním se stává stále větší prioritou a budoucností multimediálních domů,“ říká Lenka Maureryová, ředitelka Evropy 2.

Již dříve se obměnila také Odpolední show, kde moderátorské řady posílila Veronika Koko Kokešová, která nyní moderuje po boku Tomáše Zástěry rovněž každý všední den od 15:00 do 18:00 hod. „Koko je moderátorka s obrovskými zkušenostmi a její smysl pro humor skvěle zapadá do současné koncepce Evropy 2. Navíc s moderátorským kolegou Tomášem Zástěrou si perfektně sedli a ve vysílání jim to skvěle funguje,“ vysvětluje Maureryová a dodává: „Již nyní sledujeme v tomto drivu opět nárůst reklamních investic.“