Brainz VR Cinema může být dalším vývojovým stupněm kinematografie

Společnost BRAINZ IMMERSIVE z pražských Vinohrad nabízí jako první a zatím jediná česká firma službu virtuálního kina nazvanou Brainz VR Cinema. Prostřednictvím speciálního softwaru a headsetu umožňuje divákům ocitnout se přímo v trojrozměrném filmu, který se navíc spustí na všech sledovacích zařízeních současně. Společnost již dodala službu na řadu českých filmových festivalů, nyní míří do zahraničí.

Pražské studio tak reaguje na nové příležitosti ve filmovém průmyslu. Do budoucna by totiž virtuální realita mohla po 4DX či 5D kinech představovat další úroveň kinematografie. “Vzniká celá řada snímků určených pro virtuální realitu. Ta začíná vedle nových filmových studií zajímat i ta zavedená, včetně známých režisérů jako je Kathryn Bigelowová nebo Ridley Scott. Mexický režisér Alejandro González Iñárritu dokonce získal za svůj krátkometrážní VR film Carne y Arena v roce 2017 Oscara,” uvádí Robin Pultera, ředitel společnosti Brainz Immersive.

Studio Brainz Immersive vyvinulo virtuální kino jako vůbec první česká společnost. Divák se při nasazení speciálních brýlí a sluchátek, tedy tzv. headsetu, může ocitnout přímo ve filmovém světě, kde se orientuje otáčením hlavy všemi směry. “Divák zažívá pocit, jako kdyby stál bok po boku postavám. Anebo se jednou z nich sám stává. Naše kino je navíc navrženo jako sdílený zážitek pro sledování s přáteli, protože projekce jsou koncipované jako skupinové. To je velká výhoda, dosavadní technologie umožňovaly spouštění pouze jednotlivě na každých brýlích, což bylo pro obsluhu na festivalech zbytečně komplikované,” vysvětluje Robin Pultera.

Po vývoji pilotní verze se služba Brainz VR Cinema loni představila na filmových festivalech v Třeboni, Zlíně a Uherském Hradišti a letos v lednu byla už podruhé k vidění na pražském Festivalu krátkých filmů. Kino bude také opět součástí letošní filmové přehlídky Jeden svět, kde v prostoru auditoria galerie DOX odvysílá ty nejzajímavější 360° snímky o ekologii a přírodě. Po vyzkoušení ostrého provozu na tuzemských filmových festivalech bude v letošním roce služba nabízena i zahraničním zájemcům.

Virtuální kino se však uplatní i pro firemní prezentace, školení zaměstnanců, veletrhy nebo různé zábavné akce, které chtějí účastníkům nabídnout nevšední zážitek. “Naše služba řeší problém se zatím nízkým rozšířením VR vybavení mezi pořadateli filmových festivalů. Dodáváme a pronajímáme celé virtuální kino na klíč, včetně proškolené obsluhy. Kromě softwaru a headsetů Oculus Go dodáváme i 360° videoobsah. Zároveň technologie může přehrát i obsah vytvořený přímo klientem. Stačí nahrát videa ve vhodném formátu do naší platformy,“ uzavírá Pultera. Do vývoje softwaru společnost dosud investovala miliony korun, technologii však neustále vylepšuje a intenzivně testuje. V současnosti pronajímá dvacet headsetů se dvěma záložními, do budoucna jich plánuje poskytovat několikanásobně více.

Ukázka VR Cinema: https://youtu.be/tna73ATir7M

Ukázka VR Cinema: https://youtu.be/VBBM0bAGRV8