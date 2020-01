Český lev zaujme modrobílou kombinací českého cibuláku

Česká filmová a televizní akademie rozdá po sedmadvacáté své výroční ceny na galavečeru v sobotu 7. března 2020 ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Novinkou letošního Českého lva je originální vizuální styl.

Jeho řešení nepokukuje po hollywoodské pompě ani nehledá inspiraci ve stylizovaných reáliích filmového světa. Autoři ze studia Dynamo design se tentokrát nečekaně obrátili ke kořenům a zvolili pro letošního Českého lva modrobílý dekor ve stylu cibuláku.

„Vytváření vizuálního stylu pro Českého lva je vždy pocta a zároveň příjemná výzva. Letos jsme zapátrali hlouběji v kořenech. Inspirovali jsme se tím, co se za posledních bezmála 150 let stalo typickým designovým prvkem většiny domácností nejen v českých zemích, vzpomněli si na poličky v kuchyních našeho dětství a spojili Českého lva s legendárním cibulákem. Věříme, že toto propojení je poměrně překvapivé a bude výrazným osvěžením celé komunikace ročníku,” vysvětluje Jan Šlégr, senior graphic designer studia Dynamo design. „Naše koncepce vychází z toho, co se v minulém roce osvědčilo. Z novinek nicméně stojí za zmínku právě výrazný grafický vizuál, jehož motivy se uplatní i v průběhu večera,“ dodává supervizor Českých lvů Marek Najbrt.

Jak je již tradicí, galavečer Českého lva odvysílá v přímém přenosu Česká televize na programu ČT1 od 20.00 hodin. Role moderátora se zhostí již podruhé herec Václav Kopta. Kreativní supervize bude náležet renomovanému režisérovi Marku Najbrtovi a z režisérské židle bude průběh slavnostního večera řídit jeho neméně zkušený kolega Michael Čech. Scéna bude dílem Martina Chocholouška.