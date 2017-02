Harley-Davidson představuje touringovou událost Discover More

Harley-Davidson začíná stříhat metr do startu naprosto mimořádné události s názvem Discover More. Jedná se o jedinečnou akci, při níž se motocykl Harley-Davidson, Street Glide vydá do nejrůznějších zákoutí Evropy, Blízkého východu a severní Afriky po nejzajímavějších trasách o délce 20 000 km, přes více než 30 zemí.

5. května 2014 zahájí motocykl Street Glide v rámci akce Discover More svou pouť napříč dvěma kontinenty. Vydá se po nejlepších cestách objevovat nová místa, kultury a zvyky jako reprezentant vášně, sebevyjádření a poznávání ve stylu Harley-Davidson.

Jízdy, která je jednou z nejvýznamnějších touringových akcí, jež kdy společnost Harley-Davidson pořádala, se zúčastní více než 50 speciálně vybraných jezdců z celé Evropy, Blízkého východu a severní Afriky. Ti budou průběžně zveřejňovat své příběhy a zážitky online. Budou mezi nimi fanoušci ze sociálních médií, celebrity, novináři i významní jezdci. Po spuštění projektu RUSHMORE v roce 2013 je touringový projekt Discover More další akcí, jejímž cílem je od základů vylepšit každý aspekt touringového ježdění. To vše jízdou po nejlepších cestách Evropy, Blízkého východu a severní Afriky na pohodlných, snadno ovladatelných motocyklech Harley-Davidson.

Harley-Davidson se pro zachycení jedinečných momentů a zážitků z této velkolepé cesty poprvé pustil do kreativní produkční spolupráce s týmem KngLAD, který bude vše dokumentovat. Tříčlenný produkční tým bude natáčet každý kilometr a zachytí všechny příběhy a události, vzrušení a dobrodružství zažívané na motocyklu Harley-Davidson. Fanoušci po celém světě budou mít možnost nás sledovat na webu Discover More, kde se budou aktualizace a příspěvky průběžně objevovat (www.h-d.com/discovermore).

Závěrem celé akce Discover More bude příjezd motocyklu Street Glide na European Bike Week v Rakousku 6. září 2014. Naši jezdci oslaví vyvrcholení celého turné s tisíci dalšími nadšenými motorkáři na tomto největším evropském srazu. Motocykl, ke kterému se na cestách přidají stovky dalších jezdců, bude ke konci roku 2014 vystaven k vidění na různých akcích po celé Evropě.

Matthew Knott, manažer pro komunikaci Harley-Davidson EMEA, řekl: „Máme obrovskou radost, že můžeme odstartovat akci Discover More, která bude největší jízdou přes Evropu, Blízký východ a Severní Afriku, kterou kdy Harley-Davidson pořádal. Po spuštění projektu RUSHMORE v srpnu minulého roku bude Discover More další prezentací neuvěřitelných dobrodružství, která lze zažít pouze v sedle touringového motocyklu Harley-Davidson.“