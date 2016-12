Jak efektivně prodávat? Poradíme vám

(-pr-) Máte internetový obchod a hledáte cesty, pomocí kterých byste mohli úspěšně prodávat a mít dostatek spokojených zákazníků? Pokud ano, je třeba říci, že je hned celá řada cesta a možností, jakými se můžete vydat. Pokud budeme konkrétnější, je třeba začít tím, že se neobejdete bez potřebného marketingu. Tedy že se neobejdete bez toho, abyste své zboží a svůj obchod propagovali. Pokud dnes něco dominuje, je to PPC reklama.

Ta má hned několik výhod, kam se řadí:

• Okamžitá účinnost

• Dobrá měřitelnost

• Perfektní cílení

Dnes jsou ideální dvě hlavní cesty, které existují. Tou první je služba Sklik spojená s největším tuzemským vyhledávačem. Dále to může být reklama Google, která taktéž nabídne možnost inzerovat nejenom v rámci konkrétního vyhledávače, ale nabídne i možnost inzerce na celé řadě partnerských webů. Účinné kampaně mohou přinést mnoho nových zákazníků, a to i s jistotou nízkých nákladů.

Nabízejte své zboží přímo

Jde o postup, který s příchodem internetu postupně mizí, což ale neznamená, že by byl jakkoliv špatný. Přímý prodej může mít mnoho podob. Nemusí být spojený jenom s tím, že lidé chodí od domu k domu a zboží nabízejí. Efektivnější formou může být třeba prodej v rámci různých veletrhů, výstav, nebo jiných hromadných akcí. Záleží hlavně na konkrétním typu vámi nabízeného zboží.

Ne vždy je třeba být s budoucím zákazníkem v klasickém osobním kontaktu. Zboží lze prodávat i telefonickou cestou, což je také jednou z efektivních metod. Pokud se pro ni rozhodnete, určitě využijte služby call centra. Budete mít jistotu profesionality, stejně jako ušetříte čas a často i velké náklady, které by byly spojeny s případným budováním toho svého. Jak s ohledem na techniku, tak i zaměstnance.

Mějte přehled o svých zákaznících

Prodej zboží není spojený nutně jenom s tím, že se snažíte hledat stále nové zákazníky. Nezapomínejte také na to, že ideálním klientem mohou být i zákazníci stávající. O těch je třeba mít přehled, a to jak v souvislosti s jejich nákupy, tak třeba i zájmy, nebo v souvislosti s tím, kdy mají svátek nebo narozeniny. Vše dokáže usnadnit moderní CRM software, který je na správu zákazníků skutečně velmi efektivním řešením, které vás zaručeně nezklame. I ten může být spojený s efektivitou prodeje, a to vašim stávajícím zákazníkům.

Na závěr dodejme i to, že důležité je mít i dobrou pověst a pozitivní hodnocení. To je spojeno právě se spokojeností vašich zákazníků. Právě vstřícný přístup k nim samotným může být cestou, která k efektivnějšímu prodeji povede také. Pamatujte, že ne vždy je nutné konkurovat jenom nízkou cenou, jelikož mnohdy jsou rozhodující spíše všechny doplňkové služby. Jedině tak zákazníka nejenom přesvědčíte k prvnímu nákupu, ale později ho přesvědčíte i k tomu, že jste pro něho jediným správným obchodem na našem trhu.