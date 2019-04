Jak proniká umělá inteligence a strojové učení do našeho života

Individualizace nabídky pro jednotlivé zákazníky, výroba na míru, přechod od jednotné nabídky globálních gigantů ke specialicovaným shopům dodávajícím na zakázku. Tak může vypadat budoucnost prodeje využívající umělou inteligenci, virtuální a rozšířenou realitu a další technologie.

Nástup „post-digitální“ éry, ve které bude úspěch firem záviset na jejich schopnosti zvládnout řadu nových technologií, které umožňují nabízet zákazníkům a obchodním partnerům personalizované zkušenosti a přizpůsobenou realitu předznamenala zpráva Accenture Technology Vision, která sleduje určující technologické trendy. Pochopení reálných potřeb a přání zákazníků a uspokojení jejich individuálních požadavků pomohou nejmodernější technologie jako umělá inteligence, strojové učení, virtuální a rozšířená realita nebo analýza velkých objemů dat.

„E-zakázkové krejčovství“ i nápověda pro nákup

Jednou z firem, která povznesla individualizaci a přizpůsobení se požadavkům na novou úroveň, je Zozotown, největší japonská e-commerce firma. Tato firma vytvořila unikátní aplikaci Zozosuits, která si převezme přesné míry zákazníka a výsledkem je, že zákazník obdrží oblečení vyrobené jemu na míru. Cesta z výrobní linky až k zákazníkovi trvá pouhých 10 dní.

Nabídka produktu na míru

Pro konkrétní příklady uplatnění individualizace nabídky nemusíme chodit jen do zámoří. Možnosti personalizace nabídky ukazuje i aplikace „zrcadlo“ české společnosti Blue Dynamic. „Naše aplikace přizpůsobuje nabídku tomu, kdo ji právě sleduje, což nabízení zboží činí mnohem efektivnější,“ říká Karel Pecl, zakladatel společnosti Blue Dynamic. „Pokud se před „zrcadlo“ postaví například vousatý muž, nabídne mu zastřihovač vousů, ženě zase doporučí vhodnou rtěnku k doplnění jejího outfitu,“ dodává.

Změna principu fungování trhu

Firmy, které ještě stále pracují na své digitální transformaci, hledají nějakou novou konkrétní konkurenční výhodu, ať už jsou to inovativní služby, vyšší efektivita nebo lepší přizpůsobení služeb zákazníkům. Post-digitální společnosti však budou muset předčít konkurenci kombinací prvků, které mění způsob, jakým funguje samotný trh – a rozdělí tak jeden trh na množství trhů fungujících na zakázku, které budou přizpůsobeny v daném okamžiku.

Jaká bude post-digitální budoucnost?

Post-digitální éra bude taková, že každý spotřebitel, zaměstnanec a obchodní partner bude mít svou vlastní realitu a každý okamžik bude pro firmy představovat příležitost sehrát svou roli. To předpovídá Accenture Technology Vision 2019, která každoročně vybírá klíčové technologické trendy, jež budou definovat byznys v příštích třech letech. Podle letošní zprávy nazvané „The Post-Digital Era is Upon Us – Are You Ready for What´s Next? (Vstupujeme do post-digitální éry – jste připraveni na to, co obnáší?) se firmy nacházejí na prahu zásadních změn. Digitální technologie jim umožňují velmi podrobně chápat své zákazníky; zpřístupňují více kanálů, skrze které mohou se spotřebiteli komunikovat a umožňují rozšiřovat ekosystémy o nové potenciální partnery. Digitalizace ale již dávno není konkurenční výhodou, nýbrž nutnou podmínkou vstupu na dnešní trhy.