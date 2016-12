(-pr-) Sklad je nedílnou součástí mnoha podnikatelských činností, a to hlavně v souvislosti s byznysem, který se točí okolo nákupu a prodeje. Pokud je to právě váš obor, podívejme se společně na to, jak efektivně řídit a provozovat sklad.

To hlavní, co je nezbytností, je kvalitní systém, díky kterému budeme mít vždy stoprocentní kontrolu nad tím, co ve skladu máme a nemáme. K tomu nám pomohou kvalitní ERP systémy, které rozhodně dokážou nadchnout jak svými funkcemi, tak dokážou nadchnout také tím, že díky své univerzálnosti se mohou hodit do celé řady podnikatelských oblastí. Na co je ale třeba hledět dále?

Důležitá je rychlost a efektivita práce

V rámci těch největších skladů je naráz kompletováno hned několik objednávek, jelikož právě tento postup vede k lepší rychlosti samotného vyskladnění zboží. Stejně tak je důležité mít přehled o tom, kde je jaké zboží uloženo. Samozřejmě pomáhat by měla i technika. Pokud jde o klasický menší sklad, mohou to být různé skenery, nebo vozíky. U větších skladů to může být manuální paletizační vozík. V těch největších neváhejte a obstarejte si ojeté vozíky klasického typu. Ty mohou zvýšit efektivitu práce a ulehčit zaměstnancům. Hlavně u paletových skladů. A jaké mají ojeté verze výhodu? Je to hlavně:

• Příznivá pořizovací cena

• Jistota stoprocentního technického stavu

• Dostatek náhradních dílů

Roli hrají i náklady

Efektivní sklad by měl být spojený také s nízkými náklady. Může to být třeba osvětlení, kdy je ideální využívat z velké části denního světla. Pokud už to umělé musí být, zabezpečíme osvětlení do kanceláře i do skladu, které bude vyhovovat ve všech ohledech. A to proto, že jde o moderní LED technologii, která nabídne kvalitní bílé světlo, nabídne i nízkou spotřebu v porovnání s jiným řešením, stejně jako nabídne i jistotu dlouhé životnosti.

Pokud jde o vytápění skladu, i zde platí, že by mělo být hlavně efektivní. Dále je důležité teplem celkově neplýtvat. To souvisí jak s kvalitní izolací, tak i možností zavírat vjezdová vrata, nebo dveře. Na tyto parametry je ideální se zaměřit už ve chvíli, kdy si sklad pořizujete. A to jak formou klasické koupě, tak i formou pronájmu, který dnes také není nic výjimečného.

Pozor i na bezpečnost

A to hned ve dvou ohledech. První je spojený s bezpečností práce jako takové. Zde jsou jasně dané předpisy, které musíte vy, stejně jako vaši zaměstnanci dodržovat. Druhá oblast bezpečnosti je spojena s tím, že by se vám ve skladu nemělo nic ztrácet. Je to poměrně častý nešvar a tak je dobré mít tak nastavené procesy, aby ke krádežím zkrátka a jednoduše nedocházelo. I to logicky vede k celkové efektivitě, jelikož v případě ztráty věcí dochází také k vyšším nákladům na vaší straně. Zde vždy platilo a platit bude, že investice do zabezpečení je vždy nižší, než sčítání následných škod.