Jarní kampaň rozšiřuje povědomí o nedostatku vody a nabízí cesty úspory

Jarní akce voda Limited si klade za cíl rozšířit povědomí o nedostatku vody a ruku v ruce s tím ukázat široké veřejnosti, jak efektivně a snadno ušetřit vodní zdroje. Do celé kampaně se zapojil také Karel Kovář alias Kovy.

Kampaň odstartovala v polovině května spuštěním microsite voda.ltd, a potrvá do 15. července. Web je podpořen na Facebooku a Instagramu. Kovy si také vyzkoušel, jaké by to bylo fungovat s omezeným množstvím vody, konkrétně 70 litry na den. Celý průběh výzvy pak může veřejnost sledovat na jeho sociálních sítích #zachranvoduchallenge.

„Pro společnost GROHE je odpovědné a ohleduplné využívání přírodních zdrojů naprostou samozřejmostí, což se odráží i v našich marketingových kampaních. Je to pro nás každodenní výzva i radost zároveň. Ochrana vody je velmi aktuálním tématem, kterému je nutné se více věnovat a upozorňovat na celou problematiku.

Rozhodli jsme se pro zcela nový způsob vzdělávání společnosti. To nás přimělo nejen k navázání spolupráce s influencery, kteří celé téma pomohou zpopularizovat – formou výzvy #zachranvoduchallenge. Spojili jsme se také s vědeckou skupinou z pražské VŠCHT. Ta nám pro kampaň poskytla aktuální data. Věříme, že tímto způsobem komunikace oslovíme nejen širokou veřejnost, ale i budoucí generace, které budou hrát klíčovou roli v udržitelném rozvoji společnosti. Od kampaně si slibujeme, že se lidé zamyslí jak mohou přispět k ochraně vody, která je v přírodě stále cennější. Planetu máme přece jen jednu.” Říká o kampani Ing. Václav Kužílek, Senior Digital Marketing and e-Commerce Coordinator CZ/SK.