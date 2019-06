Jihlavanka ukazuje novou tvář

Český výrobce kávy, Jihlavanka, přichází s novou komunikační platformou Pauza na pořádné kafe. Navazuje s ní tak na své tradiční téma odměny a poctivé práce. Tentokrát se však soustředí na tu “nepracovní” část.

Chce tak více zaujmout mladší cílovou skupinu, mimo tradiční pijáky turka, kteří jinak tvoří významnou část zákazníků Jihlavanky.

“Mezi milovníky tradiční pražené kávy má naše značka už dlouho silnou pozici. Proto jsme se chtěli tentokrát zaměřit na mladší, kteří se často odbydou jen rychlou instantní kávou. A to je škoda. My jim proto chceme ukázat, že to jde i jinak. A aby si vedle rychlého instantu zkusili i kávu připravenou jinak, vlastníma rukama. I samotná příprava je součástí zasloužené pauzy na pořádné kafe.” popisuje myšlenku kampaně brand managerka Anna Hořáková.

Kromě oslovení mladší cílové skupiny chce Jihlavanka také posílit českou kávovou kulturu, kde jsou pravidelné pauzy na kafe – ve srovnání s jinými zeměmi – stále spíš neznámým fenoménem. Po řadě let, kdy své zákazníky tradičně odměňovala za dobře odvedenou práci, tak plánuje Jihlavanka naučit zlaté české ručičky novou dovednost. Chvíli nepracovat.

“Naším cílem je vtisknout Jihlavance sebevědomí a charisma, a tím ji dostat do pozice, do které patří – pozice silného lídra trhu relevantního pro kafepijce napříč věkovými skupinami. Způsob, jakým to děláme, je pro nás klíčový. Koncept Pauza na pořádné kafe vystupuje z kategorie svojí realističností, lidskou tonalitou bez příkras a českostí. Proto nikde v komunikaci neuvidíte perfektní vyumělkované záběry plné 3D nebo dokonalé food shoty. Naši kafaři nejsou happy smiley shutterstock people a když si dělají kafe, tak prostě udělají bordel,“ popisuje kreativní styl a strategii komunikace Jan Jelínek, kreativní ředitel a zakladatel B&T.

V současné době běží v televizi imagový spot, na který navazuje online komunikace a rádia. Hlavní vlna komunikace bude teprve následovat. Bude spojená s inovacemi v portfoliu a dalšími aktivitami, které posunou značku směrem mladší cílové skupině.

Za produkcí stojí Boogie Films v čele s režisérem Jurajem Janišem a DOP Filipem Markem.