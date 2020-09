Kaufland se stal generálním partnerem Českého para hokeje

Spojení progresivního a dynamického sportu a jistoty silného obchodního řetězce. To je nové partnerství společnosti Kaufland a Českého para hokeje. Od loňského roku Kaufland zastupuje hokejový národní tým, ženskou hokejovou reprezentaci nebo nejvyšší tuzemskou hokejovou soutěž i mládežnické projekty.

Spolupráci oznámili zástupci společnosti Kaufland a Českého para hokeje během otevřeného tréninku české para hokejové reprezentace v Kladně. „V rámci celospolečenské odpovědnosti společnost Kaufland dlouhodobě podporuje široké spektrum různých projektů a organizací pomáhající handicapovaným, dětem v nemocnicích, dětských domovech či nevidomým. Jsme rádi, že v rámci partnerství s českým hokejem můžeme podpořit i český reprezentační para hokejový tým a být jeho generálním partnerem. Naším cílem je pomoc handicapovaným sportovcům, aby podávali co nejlepší sportovní výkony,“ řekla Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland.

V úterý představili zástupci Českého para hokeje další plány pro tuzemský para hokej pro sezónu 2020/2021. Už na podzim proběhne v Ostravě Mezinárodní rozvojový kemp pro nové, nadějné para hokejisty a para hokejistky. Českou para hokejovou reprezentaci by měl čekat v listopadu turnaj v Berlíně, v závěru roku má v Ostravě proběhnout také mezinárodní přípravný para hokejový turnaj. V rámci prestižního turnaje Winter Classic se pak utká český národní para hokejový tým pod otevřeným nebem s týmem para hokejistů Slovenska. „Jsem rád, že za poslední dva roky para hokej u nás prošel obrovským vývojem a oceňuji zájem tak významné společnosti jako je Kaufland, který se rozhodl spojit s tímto sportem. To jen posiluje další plány para hokeje u nás a umožňuje to i jeho další rozvoj,“ řekl manažer Českého para hokeje Jiří Šindler.

Otevřeného tréninku české para hokejové reprezentace se v Kladně zúčastnil i ambasador hokejové kampaně Kauflandu Jaromír Jágr. Podpořil tak dlouhodobou myšlenku para hokeje, který má bořit bariéry mezi sportem zdravých a handicapovaných. Od trenéra české para hokejové reprezentace Jiřího Břízy pak symbolicky převzal para hokejovou hůl.

Český para hokej prochází dynamickým obdobím. Potvrzuje to i zájem nových hráčů o tento sport. S českým národním para hokejovým týmem trénuje už nyní šest nových hráčů. Tým se pravidelně připravuje pod vedením hlavního trenéra Jiřího Břízy na kempech v Nymburku s cílem kvalifikovat se na Zimní paralympijské hry v Pekingu 2022. Tým se bude mít možnost na paralympiádu přímo kvalifikovat během mistrovství světa. To by se v příštím roce mělo uskutečnit opět v Ostravě. Zatím nikdy v historii se para hokejový šampionát nekonal dvakrát za sebou na stejném místě.