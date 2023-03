Martin Mikyska alias Mikýř tváří nové nabušené herní sestavy CZC

E-shop CZC se rozhodl prověřit svůj léty prověřený PC konfigurátor sestav. Spojil se proto s českou internetovou legendou absurdního humoru, Martinem Mikyskou AKA Mikýřem, a společně stvořili výkonnou herní sestavu CZC.Pimpula 4000.

Nabušený počítač prošel zátěžovou zkouškou přímo u Mikýře a po zásluze za to získal prostor i na jeho YouTube kanálech a v rámci livestreamů.

Její první kus putoval z montážní linky přímo do rukou Mikýře, který ji zařadil do soutěže na svém YouTube kanálu. Výkonná herní mašina, která bude dostupná jen v limitovaném počtu kusů, je zároveň zařazena do standardní nabídky CZC. Každý nový majitel Pimpuly k počítači obdrží speciálně navrženou produktovou kartu s věnováním od Mikýře. Spolupráci s CZC zdůrazní Mikýř také v rámci svých livestreamů a videí na YouTube kanálu.

„Gaming máme odjakživa v našem geekovském DNA a jsme rádi, že právě s Mikýřem můžeme nabídnout našim zákazníkům opravdu nadupanou herní sestavu. Společně jsme sestavili stroj, který naplní potřeby a očekávání většiny skalních hráčů. První sestavu CZC.Pimpula 3000, která vznikla podobným způsobem, dosud Mikýř aktivně využívá k přípravě videoobsahu pro své ulítlé, ale hlavně skvělé projekty,“ shrnuje Jaromír Möwald, Community manager společnosti CZC.

Srdcem počítače CZC.Pimpula 4000 je procesor AMD Ryzen 7 5800X3D s podporou 32 GB DDR4 paměti Kingston FURY Renegade a pevným SSD diskem Samsung 980 PRO s kapacitou 1 TB. Výkon posiluje grafika Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti s 12 GB paměti GDDR6X. Kombinace těchto komponent umožňuje zobrazení velmi podrobných detailů a ray-tracing s vysokými FPS. Dostatečný výkon podporuje 850 W zdroj Fractal Design Ion Gold s tichým ventilátorem a vodní chlazení Arctic Liquid Freezer II 240.