Mattoni 1873 pokračuje ve sjednocování barev PET lahví svých značek

Hanácká kyselka, Poděbradka a Dobrá voda se v příštích měsících začnou plnit do PET lahví jedné barvy. Skupina Mattoni 1873 pokračuje na cestě k udržitelnosti podporou ekodesignu lahví svých značek. Cílem je usnadnit recyklaci a ideálně nastartovat tu mnohonásobnou „z lahve do lahve“.

Kromě nižšího počtu barev PET lahví je zásadní i efektivní sběr, tedy zavedení zálohového systému. Jen tak může dojít k podstatnému snížení vlivu nápojového odvětví na životní prostředí.

„Nápojový průmysl má skvělou příležitost stát se jako první plně cirkulárním a udržitelným při zachování všech výhod spotřebitelských balení,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Mattoni 1873. „Krokem, který k tomu povede, je kromě sjednocení barev i zavedení plošného zálohového systému, o nějž usilujeme. Získáme tak čistý recyklát potravinářské kvality, ze kterého lze vyrábět nové lahve znovu a znovu.“

Použité PET lahve se momentálně třídí na třídicích linkách podle barev a odděleně se odesílají k dalšímu zpracování. Nejhojněji zastoupené barvy PET lahví, které jsou tedy i nejčastěji recyklované, jsou čirá, modrá a zelená. Z pohledu recyklace je proto žádoucí, aby výrobci nápojů používali některou z těchto barev. Krátkodobě to přinese efektivnější zpracování i využití vytříděných lahví, z dlouhodobého pohledu pak usnadní recyklaci zpět do lahví konkrétních barev. Tuto výhodu bychom v plné míře využili, pokud by ČR zavedla zálohový systém na nápojové PET lahve. Proto jde Mattoni 1873 příkladem a snižuje počet používaných barev u svých značek.