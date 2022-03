Módní značka celio spouští první lokální kampaň s Matějem Ruppertem

Původem francouzská značka pánské módy celio spustila svou první lokální kampaň, jejíž tváří se stal zpěvák Matěj Ruppert. Ten českým spotřebitelům představuje „džíny pro normální chlapy“, kampaň se nese v duchu komunikačního konceptu „Be Normal“, jímž chce značka nabídnout „normální módu“ za dostupné ceny pro „normální muže“.

„V aktuální komunikaci čerpáme z hravosti a humoru naší značky. Ukazujeme, že naše džíny může nosit opravdu každý chlap, a to bez ohledu na to, jak vypadá nebo co dělá. Důležité je, že si umí sám ze sebe udělat legraci, což je přesně případ Matěje Rupperta,“ přibližuje myšlenku kampaně Josef Hanus, brand manažer celio.

Cílem kampaně je posílit značku a zvýšit návštěvnost nedávno spuštěného e-shopu a také podpořit již zmíněnou nabídku džín. Zákazníci si přitom mohou vybrat ze sedmi střihů a více než 100 modelů, jejichž součástí je i technologie Powerflex. Jejich cena začíná od 699 korun. Kampaň bude doprovázet speciální akce v podobě 50% slevy na zakoupení druhého páru džín.

Kampaň staví na půlminutovém reklamním spotu a sérii vizuálů, které budou k vidění v online médiích a na sociálních sítích. Do komunikace budou zapojeni také vybraní influenceři, včetně Matěje Rupperta, který bude od března do května o značce mluvit na svém Instagramu. Komunikace bude probíhat také ve všech 13 českých prodejnách.

„celio mám fakt rád. Na nic si nehraje a obléká chlapy jako jsem já – co mají rádi život, nelpí na vymyšlené image, a raději jsou sami sebou. Ani jsem se dlouho nerozmýšlel, bylo jasný, že pro takové chlapy reklamu rád udělám. Natáčení i focení šlo hladce. Prostě jsem byl sám sebou,“ říká zpěvák Matěj Ruppert.