Nabitím kreditu na reklamní předměty ušetříte na daních ještě letos

(-pr-) TIP: Máte-li ještě volné finanční prostředky, ale zatím se nedokážete rozhodnout jaké reklamní předměty jsou pro vaše podnikání vhodné nebo nákup reklamních předmětů s vlastním logem zvažujete až v roce 2020, nemusíte zoufat. Efektivním řešením je předplacení kreditu v libovolné výši.

Ten můžete začít čerpat až v roce 2020 dle vašich aktuálních potřeb, avšak nejdéle do 6 měsíců od data vystavení faktury. Faktura vám bude vystavena ještě v roce 2019 a náklady si tak budete i přesto moci uplatnit do daňového přiznání ještě za tentýž rok.

Konec roku se nezadržitelně blíží a spolu s ním i konec dalšího účetního období. Je tedy nejvyšší čas se zamyslet nad tím, jak si ještě v mezích zákona „pohrát“ s náklady tak, abyste na jaře odváděli co nejnižší možnou daň (a netrefil vás u toho šlak). Protože i přesto, že se daňové přiznání podává až 31. března 2020, čas na optimalizování svých daňových nákladů máte pouze do konce roku 2019.

Dárkové reklamní předměty

Jedním ze způsobů, kterým se mnohé společnosti snaží snižovat svůj základ daně je pořizování různých reklamních předmětů. V závěru roku to zpravidla bývá především pořizování vánočních reklamních dárků pro klienty a obchodní partnery v podobě reklamních vín, dárkových sad nebo třeba čokoládových pochutinek. K posilování jednotné firemní identity naopak firmy velmi často investují například do reklamního textilu nebo kuchyňského nádobí s logem společnosti, se kterým mohou při schůzkách nebo obchodních jednáních dobře zapůsobit. U reklamních pracovních oděvů je pro uznání nákladů nutné prokázat jejich používání výhradně v pracovním prostředí, tedy nejlépe viditelným umístěním loga společnosti. V případě pracovních oděvů bez loga můžete do nákladů zahrnout pouze polovinu jejich celkové ceny.

Aby se z těchto reklamních předmětů mohl stát daňově uznatelný náklad, musí splňovat 3 náležitosti:

• Reklamní předmět musí být opatřen označením (logem) firmy či souvisejícího produktu.

• Hodnota 1 kusu reklamního předmětu nesmí přesáhnout 500 Kč.

• Daný reklamní předmět nesmí podléhat spotřební dani – nevztahuje se na klasická vína, ale pouze na vína šumivá.

Pokud tedy lahev klasického – nešumivého vína ponese logo nebo jiné označení vašeho podniku a cena jednoho kusu tohoto vína nepřesáhne 500 Kč bez DPH, můžete uplatnit nárok na odpočet daně a současně neodvést spotřební daň při jeho darování.