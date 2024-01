Jaké jsou trendy v retailu a e-commerce v roce 2024?

Retail je odvětví, které se neustále vyvíjí a přizpůsobuje změnám v technologiích, spotřebitelských preferencích a životním stylu. Jaké budou významné trendy v retailu v roce 2024?

Více možností placení a pokročilé platební metody jako je platba dlaní

Nabídku různých platebních metod, odložených plateb BNPL (buy now pay later) a aplikací se budou obchodníci snažit v letošním roce dále rozšiřovat. Cílem pak není pouze nabídnout zákazníkům flexibilitu a možnosti, ale hlavně lepší zákaznickou zkušenost. Zákazníci dnes již vyžadují vysoký standard možností ve všech krocích nákupu. Platba kartou, bezkontaktní platby, NFC platba elektronickou peněženkou v mobilu nebo pomocí QR kódu jsou dnes již běžné. Stále více obchodníků nabízí také služby odložených plateb BNPL a stále budou hledat jakými novinkami zákazníkům vyjít vstříc.

„Nejen bohatá nabídka obchodu nebo e-shopu, ale také široké možnosti variant, jakou službou zboží doručit nebo vyzvednout si osobně na prodejně či výdejním místě, jsou klíčové. Pokud obchodník nenabízí například možnost zákazníkovi jeho oblíbenou doručovací službu, není pro něj problém rychle stejný produkt koupit na jiném e-shopu,“ říká Ruslan Skopal, CEO a spolumajitel obchodu Trenýrkárna.cz a dodává: „To platí i pro formy placení. Nám se například osvědčila kombinace: možností platební kartou online, případně kartou či hotově při vyzvednutí. Dále pak bankovním převodem, ale i pomocí Apple Pay, Google Pay či službou Twisto platby nebo odloženou platbou Skip Pay.“

Úplnou novinkou je nyní v USA placení pomocí Amazon One, které posouvá bezhotovostní placení na novou úroveň. K platbě totiž nic nepotřebujete a k potvrzení platby dojde, když terminál identifikuje vaši dlaň. Na tuto novinku si v našich obchodech budeme muset ještě chvíli počkat, ale je na co se těšit. Aktuálně funguje služba rozpoznávání dlaní Amazon One k platbám, identifikaci či vstupu do obchodů amerických obchodů Whole Foods a Amazon Fresh.

Rozvoj využití umělé inteligence pomůže lépe poznat zákazníky a dát jim, co chtějí

Generativní umělá inteligence bude retail ovlivňovat stále více. V roce 2024 se s ní budeme setkávat stále více. Obchodníci budou stále více využívat velké jazykové modely (LLM) k prezentaci na webových stránkách a sociálních sítích, pomoci s obrázky, psaní textů popisků zboží, k reakcím na dotazy zákazníků nebo k doporučování produktů dle individuálních preferencí.

Umělá inteligence umí také pomoci lépe poznat zákazníky, jejich preference, potřeby, nákupní historii, chování atd. Tím může pomoci vytvářet personalizované nabídky, slevy či reklamy, které budou více odpovídat zájmům a očekáváním zákazníků. Lze tedy říci, že zákazníci tak dostanou přesně to, co chtějí.

Využití technologií bude přibývat

Stále bude přibývat servisu zákazníkům za využití digitálních technologií. Ty dokáží vytvářet nebo rozšiřovat realitu pomocí digitálního obsahu do virtuální, rozšířené nebo smíšené reality. Mohou zlepšit kvalitu nákupu a zákaznickou zkušenost. Digitální obsah pomůže lépe představit, ukázat a vybrat kupované zboží. IKEA například pomocí rozšířené reality (AR) přenáší nábytek do skutečného obývacího pokoje zákazníka, zboží nebo prostor kavárny si lze prohlédnout prostřednictvím hologramů a informace o složení nebo návody si lze jednoduše načíst pomocí AR.

Trendem budou také moderní technologie, které obratem promění prodejnu při příležitosti Vánoc, Valentýna, Velikonoc či jakékoli jiné příležitosti. Například společnost 3DDen, která posunuje segment 3D tisku ještě o několik kroků dále, vyrábí na originálních vlastních tiskárnách vybavení prodejny na míru, nábytek, dekorace, které dokáží ve velmi krátké době změnit prodejní plochu dle potřeby, ročního období či speciální příležitosti.

Udržitelnost nebude na druhé koleji

„Udržitelnost je jeden z dlouhodobých a zásadních trendů. Souvisí to jednak s požadavky legislativy, ESG, ale současně je vyžadována mladými generacemi, pro které je to důležité téma,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Pro spotřebitele je stále důležitější i odkud bylo zboží dovezeno, jaké má obaly, kde bylo vyrobeno a případně i jaký dopad měla výroba v daných komunitách. Pro výrobce je teď také rovněž velkou otázkou i například uhlíkové clo, a tedy jak zabezpečit celý udržitelný dodavatelský řetězec. Udržitelnost již totiž není pouze otázkou nefinančního reportingu, ale je také důležitým rozhodovacím prvkem v nákupním chování a stává se případně i životním stylem.

Re-commerce

Generace Z podporuje také trend prodeje již nepotřebných věcí, které se tak znovu používají. Prodejci a značky, kteří dokáží zachytit tento trend a přidat re-commerce do svých strategií, budou slavit úspěch.

Módní značka Carhartt například přichází s programem Carhartt Reworked prodeje použitého a mírně poškozeného oblečení své značky, který má za cíl prodloužit životnost jejich výrobků, snížit plýtvání oblečením a zabránit tomu, aby skončilo na skládkách.

Dalším trendem budou také recyklované materiály. „Nejmodernější 3D tiskárny dokáží vyrobit téměř vše, a navíc z ekologického materiálu. Vidíme, že udržitelnost je dnes velmi naléhavé téma, a proto jsme v době kdy je celosvětový obchod zamořen čínským plastem věnovali výběru našeho materiálu maximální pozornost a dokážeme tisknout téměř vše z materiálu, který je vyroben z recyklovaného plastového odpadu vyloveného oceánu,“ říká Jan Hřebabecký, zakladatel společnosti 3DDen.

Omnichannel je již nutnost

Obchodníci budou také ještě dopilovávat kompatibilitu platforem prodeje. Zákazník je tak chce. „Ať už se jedná o e-shop, kamenný obchod, mobilní aplikaci, sociální média jiný kanál prodeje. Vše musí ladit a doplňovat se. Omnichannel formát služby umožňuje zákazníkovi nakupovat kdykoli, kdekoli a jakkoli, a zároveň mu poskytuje stejnou kvalitu, rychlost a pohodlí,“ říká Martin Kůs, spolumajitel a spoluzakladatel značky Vuch. A prodejci pak díky sběru dat napříč platformami mohou ještě lépe analyzovat zákazníkovy preference a potřeby, a nabízet mu personalizované a relevantní nabídky, doporučení a zážitky.

Musí to být zábava

Člověk se nesmí při nakupování nudit. To bude mantra i v letošním roce a prodejci proto budou nakupování zpříjemňovat prvky gamifikace. Pomocí nejrůznějších digitálních technologií, personalizované hudby a množství zábavných prvků by měl zákazník projít celým procesem nakupování co nejzábavnější formou. Nákup musí být co nejpříjemnější. K tomu je ideální interaktivní zapojení herních prvků, soutěží či kvízů.

UGC: Obsah tvořen uživateli

Zákazníci důvěřují obsahu vytvořenému uživateli (UGC: User Generated Content) mnohem více než jiným zdrojům informací o značce. Pokud ještě nemáte bohaté zdroje UGC, ze kterých byste mohli čerpat, nyní by mohl být ten pravý čas je získat. V kampaních UGC značka obvykle vytváří hashtag a snaží se, aby se virálně šířil a lidé s ním sdíleli svůj obsah.

Obsah vytvořený uživateli bude stále častější, přičemž značky budou podporovat a využívat organický obsah o svých produktech. A dokonce i management firem bude celou strategii podporovat formou zmínek o značce na svých osobních účtech, například na Twitteru či LinkedIn. Jak se organický obsah stává častějším, značky a prodejci dosahují vyšší efektivity.