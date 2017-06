Společnost Ferrero pokračuje v úspěšné propagaci Nutelly

Společnost Ferrero navazuje na v předchozích letech úspěšnou kampaň „A co řekne tvá Nutella®?“ a dává všem milovníkům lískooříškové pomazánky možnost vytvořit originální vyznání pro své milované, a to v tom nejzamilovanějším období v roce od 1. května do 30. června.

Jak v tomto období potěšit své blízké a originálně jim říct, že vám na nich záleží?

Máte rádi originální nápady, v nichž můžete realizovat sami sebe? Pak je pro vás kampaň „A co řekne tvá Nutella®?“ to pravé. Od 1. května společnost Ferrero spouští speciální promo akci, během níž si můžete vytvořit vlastní unikátní štítky na balení Nutelly. Na štítek pak už jen stačí umístit vámi vytvořený originální vzkaz a milé vyznání pro vaše blízké je hotovo. Milovanou osobu tak v máji potěšíte hned dvojnásob – zamilovaným vzkazem a sladkou pochoutkou uvnitř.

A jak vlastně štítky získat? Kupte si v průběhu konání kampaně Nutellu v balení 350 g nebo 600 g, navštivte internetové stránky www.nutella.cz, postupujte podle uvedených instrukcí a vytiskněte si svůj originální štítek bez zbytečného čekání, okamžitě po jeho vytvoření. Pokud však nechcete ztrácet čas vymýšlením vlastních etiket, budou v tomto období v prodeji hned tři varianty Nutella vzkazů, které naleznete na 350 g balení a mezi nimiž si určitě vyberete takový, který se vám bude líbit nejvíce. A pokud vám 350 ani 600 gramů lískooříškové pochoutky nestačí, kupte své milované osobě rovnou balení o hmotnosti 1 kg, které je speciálně designově upraveno přesně tak, abyste na něj mohli cokoli dopsat přímo fixou.

Limitovaná edice zaměřená na osobní vyznání vašim blízkým bude podpořena také mediální kampaní formou televizní reklamy, podpory na sociálních sítích či online marketingu.