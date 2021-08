Sportisimo rozjelo kampaň k začátku školy

Sportisimo spustilo svou předškolní kampaň. „Naši to s náma nemaj lehký”, říkají děti ve spotu. Na televizních obrazovkách i na YouTube vybízí video spoty sportovního řetězce k nákupu dětských a juniorských věcí do školy i na hřiště.

Jedou na notě klasických rodičovských trápení s tím, že dětem je neustále všechno malé a své oblečení ani boty vůbec nešetří.

„Protože věci do školy pořizují primárně rodiče, při přípravách letošní kampaně jsme se vžili hlavně do jejich kůže. Shrnuli jsme to nejčastější, co jim při blížícím se závěru letních prázdnin naskakuje na mysl. Ve spotech ukazujeme aktivní děti při běžných školních i mimoškolních aktivitách, protože víme, že hlavně takovým školákům máme co nabídnout,” říká Zdeněk Morávek, marketingový ředitel Sportisima.

BTS videa sportovního giganta vznikla ve spolupráci se zlínskou produkcí Bumerang Film. Čeští a slovenští zákazníci Sportisima je uvidí na YouTube i v televizi, na stanicích Prima Group. V Rumunsku a Maďarsku poběží na YouTube. Zmíněný námět se pak objevuje také v POS/POP komunikaci a v rádiu. Pro autentičnost nehrají ve spotu herci, ale mladí aktivní sportovci.