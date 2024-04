T-Mobile představuje nový směr marketingové komunikace

Spojení, sounáležitost, společně strávený čas, ale i pomoc potřebným. T-Mobile představuje nový rámec své marketingové strategie: staví především na chvílích strávených ve společnosti těch nejbližších, na kterých nejvíc záleží – propojování rodin, přátel i komunit, v rámci nichž rádi sdílíme své hodnoty, aktivity i koníčky.

Nový přístup marketingové komunikace se opírá o interní i zákaznické průzkumy a nejzásadnější charakteristiky, postoje a pocity Čechů napříč generacemi za poslední léta. Novou linku zahájí videospot na sociálních sítích a online kanálech s doprovodným hashtagem #MeziSvými. Na ni pak 8. dubna naváže první ze série klasických marketingových kampaní.

Jaké pocity prožívají současné generace a co je pro ně v životě nejdůležitější? Na to se zaměřil T-Mobile při tvorbě nové marketingové strategie, která se propíše napříč komunikačními kanály společnosti už letos v dubnu. Využil přitom interní i zákaznické průzkumy, které realizovaly společnosti Simply5 nebo Kantar, rovněž i odbornou literaturu.

Nová marketingová strategie staví nadále na získávání srdcí zákazníků. Tentokrát se zaměří na blízké vztahy mezi lidmi – rodiny, přátele i komunity zastřešující populární koníčky typu sport, příroda, turismus, hudba nebo lokální fenomén chataření a další. Právě v těchto mikrosvětech jsou Češi nejspokojenější, cítí se bezpečně, milovaně, mají pocit důvěry, sounáležitosti a jsou rádi, že jim někdo naslouchá. Spolu s tím jsou však spojené i odvrácené stránky – např. obavy z izolace či strach z rozpadu rodiny nebo z toho, že někdo bude žít sám – tak jak je tomu u 4 z 10 českých domácností.

T-Mobile se proto i v rámci nové komunikační strategie zaměří na poskytování nejlepší zákaznické zkušenosti a dostupnost datových služeb, které umožňují snadné spojení a sdílení zážitků kdykoliv a kdekoliv. Tak, aby zákazníci mohli být s těmi, na nichž jim nejvíc záleží, neustále ve spojení. Důležitou součástí je i nadstandardní zákaznická péče, chce vyslyšet pocity a přání Čechů a pomoci jim předcházet obavám: „Češi mají rádi svůj klid a soukromí, ale zároveň umí být skvělým sousedem, který pomůže, když je potřeba. A právě takoví chceme být i my – spolehlivý partner ve společnosti, soused, který je nablízku, když to potřebujete, a zároveň vám umožní být tam, kde je vám nejlíp,“ komentuje novou strategii Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile.

„Sounáležitost a schopnost pomoci druhým nebo se zapojit do zásadních projektů, i když nám samotným není do zpěvu – to je něco, co vnímáme jako klíčové. V rámci našich aktivit i služeb chceme umožnit lidem, aby mohli být tím, kým chtějí, a zároveň chceme podat pomocnou ruku, aby vždy cítili, že jsou součástí komunity, aby mohli být #MeziSvými,“ dodává Maximiliano Bellassai,