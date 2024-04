PUMA spouští velkou brandovou kampaň s cílem posílit svou pozici v oblasti sportu

PUMA spouští po deseti letech svou první celosvětovou kampaň „FOREVER. FASTER – See the game like we do“, která si klade za cíl posílit pozici Pumy jako nejrychlejší sportovní značky na světě. Kampaň akcentuje jedinečné spojení značky s rychlostí a vyzývá všechny, profesionální i příležitostné sportovce, aby vnímali hru tak, jako ji vnímá PUMA

„Každý z nás sní o tom mít nějakou superschopnost, superschopnost PUMY je rychlost,“ řekl Arne Freundt, CEO značky PUMA. „Rychlost je superschopnost, díky níž velcí hráči mění hru. Stejně jako naše světové ikony Mondo Duplantis, Karsten Warholm, Neymar Jr. nebo Breanna Stewartová také my víme, že rychlost je klíčem ke sportovním výsledkům a vítězstvím. Skrze svou schopnost vnést rychlost do života vyzývá PUMA všechny lidi, aby překonávali své vlastní limity, pokořili své osobní maximum a stali se lepší verzí sebe sama, což jim umožní vidět hru stejně jako my: FOREVER. FASTER.“

„Naše nová globální kampaň je doposud největší marketingovou investicí značky PUMA,“ sdělil Richard Teyssier, Vice President Brand and Marketing. „Je to poprvé, kdy PUMA přináší jediné sdělení – FOREVER. FASTER. – po celý rok a ve všech sportovních kategoriích, jako jsou fotbal, běh, basketbal a házená. Toto komplexní poselství značky je plné emocí a svébytnosti, abychom zaručili, že se dotkne našich zákazníků a zarezonuje s nimi.“