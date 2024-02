Nejslavnější jména značky Adidas se spojují v nové celosvětové kampani, aby pomohly odbourat negativní tlak ve sportu

Novou celosvětovou kampaň této značky inspirovaly pocity a názory zákazníků z celého světa. Mnohým z nich totiž negativní tlak kazí radost ze sportu. adidas vydá celou řadu informačních materiálů, mezi nimiž budou rady a návody, osobní příběhy sportovců a názory odborníků.

Značka adidas spojila síly se skupinou vědců zvanou neuro11, která se zabývá neurovědou vrcholového sportu. Společně chtějí ukázat, jak profesionální sportovci zvládají tlak, a připravit na toto téma praktické rady. Tato část kampaně si klade za cíl prostřednictvím záznamu mozkové aktivity amatérských i profesionálních sportovců a sportovkyň spolupracujících se značkou adidas ukázat, jak se světová špička při sportu vyrovnává s tlakem. Zúčastní se například Emiliano Martínez, Ludvig Åberg, Nneka Ogwumikeová, Rose Zhangová a Stina Blacksteniusová.

Florian Alt, Globální Komunikační Viceprezident ve společnosti adidas, k nové kampani prozradil: „V letošním roce se uskuteční řada významných sportovních událostí, díky nimž naše rodina adidas nepochybně inspiruje celou novou vlnu sportovců. Připravili jsme proto kampaň, díky níž se mladí hráči dokáží vyrovnat s překážkou, která se nevyhne nikomu – tedy tlaku. Chceme jim vrátit radost ze sportu a povzbudit je prostým poselstvím – You Got This (To zvládneš).“

Kampaň bude dále zahrnovat průběžný seriál se sportovci z celé řady disciplín, ale také události i akce, kterých se budou moct zúčastnit zákazníci a zákaznice. Díky mimořádnému využití médií na mnoha platformách po celém světě kampaň osloví lidi po celém světě. Mohou se těšit na velkolepé venkovní akce ve velkých městech a na různých významných místech.