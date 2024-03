Decathlon vstupuje do nové etapy a mění vizuální identitu

Společnost Decathlon mění svou vizuální identitu a představuje nové poslání: Move People Through the Wonders of Sport. Na základě toho přijímá ambiciózní strategii založenou na inovacích, digitalizaci, udržitelnosti a diverzitě. Nová vizuální identita zahrnuje mimo jiné nové logo.

V Česku se veškeré změny budou implementovat postupně. S nový designem a emocemi se však mohou čeští zákazníci setkat již v probíhající jarní kampani. Součástí změn je také nový odstín modré.

Nejvýraznějším prvkem nové vizuální identity je nepochybně logo, které odráží ambice značky dosahovat v budoucnu nových cílů a zároveň oslavuje její minulost. Projekt společnosti Decathlon zvaný Severka (v originále North Star) symbolizuje pohyb a cirkularitu, která tvoří jádro udržitelného obchodního modelu společnosti. Pohyb orbitu vyjadřuje závazek společnosti Decathlon k cirkularitě a zároveň čerpá z designového dědictví s ikonicky nakloněným „A“. Vrchol na konci Orbitu představuje horu, plachtu, vlnu či dokonce tlukot srdce a uzavírá pohyb směrem k novým vrcholům. Součástí změn je také nový, energický odstín modré.

„Naše nové logo je symbolem otevřenosti a dává každému možnost vidět v něm to, co je pro něj důležité. Ať už jde o dostupnost, špičkový výkon, inovativnost nebo přínos pro životní prostředí,“ komentuje Martina Melicherová, Marketing Communication Director, Decathlon CZ.

V České republice bude změna vizuální identity probíhat postupně v průběhu letošního roku. Zákazníci se s ní poprvé setkají již v průběhu jarní kampaně. Její slogan „Jaro venku, jaro v nás!“ bude zákazníky oslovovat skrze externí reklamní plochy, sociální sítě a další online kanály, i přes TV spoty. Ve druhém čtvrtletí by měly vizuální proměnou projít i webové stránky a CRM systém společnosti. Posledním krokem bude modernizace prodejen.