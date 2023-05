Značka Gillette Venus spustila osvětovou kampaň se známými influencerkami

Ženy čelí v dnešní době velkému tlaku na to, aby byly dokonalé a splňovaly leckdy nesplnitelné ideály krásy. Většina z nich se kvůli všudypřítomně propagovanému ideálu cítí nejistě a bojuje se sebepřijetím, a to už od útlého věku.

Značka Gillette Venus stojí za každou ženou, bez ohledu na vzhled, tvar těla či pokožku – protože každá žena je krásná taková, jaká je a každá by se měla cítit „ve své kůži“. Proto se Gillette Venus spojila se známými českými influencerkami a v nové kampani společně vyzývají k sebelásce a přijetí naší pokožky takové, jaká je. V osvětové kampani s názvem Na vlastní kůži vyzvala značka české ambasadorky, aby představily své silné stránky a podělily se o náročné příběhy, které se do jejich kůže vepsaly. Kampaň odstartuje výstavou intimních fotografií s příběhy jednotlivých žen a dívek a bude k vidění do 9. května odpoledne u restaurace Nebozízek na pražském Petříně.

O své příběhy se podělila například Týnuš Třešničková, jejíž kůže nese známky popálenin, Lucie Levá, jejíž tělo zdobí jizva po onkologické léčbě, zakladatelka projektu Tělo s příběhem Kateřina Kopicová, do jejíž kůže se vepsalo příběh mateřství, Nikol Znášková, která se potýká s akné, nebo Klára Černá, které po kůži kreslí nemoc jménem vitiligo. V neposlední řadě se o své příběhy podělí i slavná rapperka Sharlota, která se skrze svou kůži vyjadřuje pomocí tetování, plus size fotomodelka Anna Krátošková nebo Inka Teschinská, která kráčí životem s atopickým ekzémem.