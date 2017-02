Značka Tamaris uvedla spoty v televizi

Značka dámských bot Tamaris, která pochází z německé skupiny Wortmann Group, na jaře odstartovala první sérii televizní reklamní kampaně. Díky originalitě reklamních spotů se stala v porovnání s konkurencí nejsilnější značkou v sekci obuvi. Podle dostupných dat kampaň totiž celkově shlédlo více než 80 % divaček v cílové skupině.

Reklamní kampaně Tamaris, které probíhaly od 9. března do 29. dubna, měly možnost vidět divačky a diváci obou největších komerčních televizí – TV Nova a TV Prima. „Nový televizní klient Tamaris v březnové a dubnové kampani zcela převálcoval všechny své konkurenty. Co do celkového zásahu cílové skupiny se rázem stal jedničkou v segmentu obuvi. Kampaň totiž celkově vidělo více než 80 % divaček v cílové skupině,“ uvedl Radek Jeneš ze společnosti Media Stage Czech Republic, která byla pověřena hodnocením kampaně. „Tamaris tak předčila všechny TOP značky sektoru obuvi v rámci televizní podpory, jako jsou například Adidas, Humanic, Deichmann či Graceland,“ dodal Jeneš.

Podle odborníků stojí za úspěchem kampaně originalita reklamních spotů. „Díky konceptu, který kombinuje pěti sekundové spoty v rámci jednoho reklamního bloku, byla kampaň velmi viditelná, čímž se odlišovala od ostatních. Na úspěch mohl mít vliv i kreativní koncept využívající ve zvuku jarní motivy,“ konstatoval Radek Jeneš. Podle Ivy Macháčkové, výhradní distributorky obuvi Tamaris v České republice, lze účinnost kampaně spatřit v několika oblastech. „Za poslední měsíc se například zlepšily obchodní výsledky, zaznamenali jsme také zvýšený zájem a návštěvnost na webových stránkách,“ popsala Macháčková s tím, že pozitivní ohlasy lze pozorovat také na jednotlivých prodejnách.