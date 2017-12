38 procent Čechů přispívá v předvánočním a vánočním čase na charitu

84 procent lidí plánuje trávit Vánoce doma, a pro téměř polovinu lidí to bude pasivní odpočinek. Nejčastěji lidé plánují letošní Vánoce darovat kosmetiku, oblečení a hračky. 38 procent lidí přispívá na charitu. Nejvíce lidé letos plánují darovat na charitativní účely částku mezi 201 – 500 Kč.

Kde a jak plánují Češi trávit Vánoce?

84 procent Čechů plánuje trávit vánoční svátky buď doma s rodinou, partnery, nebo i sami. Trávit vánoční čas doma s příbuznými se chystá 19 procent Čechů a 5 procent lidí se bude na Vánoce přesouvat k příbuzným. Téměř polovina dotázaných bude tyto svátky trávit pouze pasivním odpočinkem, 28 procent lidí naopak aktivním odpočinkem. Pro 6 procent lidí budou tyto Vánoce bohužel pracovní.

Typy vánočních dárků

Ve výzkumu jsme se ptali Čechů, jaké vánoční dárky lidé plánují dávat pod stromeček. 66 procent Čechů plánuje obdarovat své blízké kosmetikou. Více kosmetikou plánují obdarovat své nejbližší ženy než muži (75 procent respektive 56 procent). Druhé místo v kategorii plánovaných dárků pro letošní Vánoce obsadily tzv. měkké dárky (oblečení) v 59 procentech případů. Opět v této kategorii dominují jako dárci ženy nad muži (70 procent versus 48 procent). 3 místo obsadily hračky se 44 procenty. Mezi další dárky, které Češi plánují darovat, patří knížky, elektronika, peníze, jídlo, hry, alkohol či šperky. Vouchery, jako vánoční dárek, plánuje darovat 14 procent lidí. 5 procent Čechů plánuje darovat relaxační zážitek a pro 4 procenta lidí bude vánočním dárkem pro letošní Vánoce dovolená.

„72 procent lidí dostává pod stromeček většinou krásné dárky; nicméně pro 20 procent lidí je to tak „půl na půl“, dostávají tedy jak krásné dárky, tak bohužel i ty, co se jim nelíbí. Naštěstí jen 2 procentům lidí Ježíšek nesplní jejich přání, protože podle nich „dostávají jen dárky, které se jim nelíbí“. 6 procent lidí nedostává pod stromeček nic, bohužel,“ říká Andrea Patočková, Marketing Manager CZ&SK z GfK.

Češi a charita

Vánoce jsou spojovány i s dobrými skutky. Proto nás zajímalo, jak se staví Češi k přispívání na charitu v době předvánočního a vánočního času. „38 procent lidí v tento čas přispívá na charitu. Více přispívají ženy (40 procent) než muži (35 procent). Nejvíce na charitu přispívá věková skupina od 50 – 59 let, a to více než polovina z nich, naopak nejméně činná v přispívání je skupina lidí od 20 do 29 let (24 procent). Nejvíce Češi (34 procent) přispívají částku od 201 – 500 Kč. Druhou nejčastěji přispívanou částkou

před Vánoci i v době vánočních svátků je částka do 100 Kč, kterou daruje 30 procent lidí. 5 procent Čechů dokonce plánuje letos darovat více než 1000 Kč,“ dodává Andrea Patočková.