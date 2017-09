88 % Čechů nakupuje na internetu pravidelně. Důvěra v e-shopy dále roste.

Česká e-commerce prožívá další úspěšný rok. Drtivá většina české internetové populace nakupuje on-line dlouhodobě, dále však narůstá četnost nákupů. Polovina zákazníků tak už v průběhu roku nakoupí v e-shopech alespoň desetkrát ročně, čtvrtina dokonce patnáctkrát.

Ukázal to aktuální výzkum Asociace pro elektronickou komerci (APEK) v rámci tradiční studie E-commerce Survey.

„Studii připravujeme pravidelně, vychází vždy v září. U řady otázek tak máme k dispozici opravdu dlouhodobé srovnání a můžeme tak spolehlivě sledovat vývoj v rámci české e-commerce. Letos se nám potvrdilo, že Češi nejenže si na nakupování po internetu dávno zvykli, ale stalo se opravdu běžnou součástí jejich každodenního života. 50 % zákazníků si objedná zboží po síti alespoň desetkrát ročně, přitom ještě v roce 2014 to bylo jen 38 %. 26 % zákazníků dokonce za uplynulých dvanáct měsíců nakoupilo v e-shopech více než patnáctkrát,“ uvádí výkonný ředitel APEK Jan Vetyška. Pouze jiným úhlem pohledu je pak výsledek výzkumu, který uvádí, že 21 % nakupujících provede alespoň jednu on-line objednávku za 14 dní.

Není žádným překvapením, že nejčastěji nakupují na internetu zákazníci ve věku 25 – 34 let. Nicméně co do četnosti objednávek se již nejedná o nějak velký rozdíl oproti věkové kategorii 35 – 44 let. Řečí čísel jde o 60 % a 56 % zákazníků, kteří nakoupili za uplynulý rok v internetových obchodech alespoň desetkrát. Nejméně často nadále nakupují lidé v kategorii 55 a více, ze kterých více než deset nákupů v e-shopech za rok učiní 28 %. I tak ale jedná o nárůst 7 % v porovnání s rokem 2014.

„Stále rostoucí důvěru v naše internetové obchody potvrzuje také to, že zákazníci vnímají daleko méně jako bariéru například riziko komplikací při reklamacích či odstoupení od smlouvy. Počet respondentů, pro které byly takové obavy jedním z důvodu, proč vůbec na internetu nenakupovali, klesl o polovinu oproti roku 2012. Všechna tato čísla jen potvrzují růst e-commerce v České republice. Ta by letos měla dosáhnout již více než 115 miliard korun obratů a podílet se tak na celkovém českém maloobchodě z více než 10 %,“ říká dále Jan Vetyška a uzavírá „Výsledky naší studie mezi nakupujícími jsou velmi pozitivní. Vždyť 99 % zákazníků uvedlo, že má s nakupováním po internetu dobré zkušenosti. Věřím, že to je pro české e-shopy motivace pro další náročnou a kvalitní práci jako dosud.“