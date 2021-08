Agentura WeDigital představila jednotlivé řady zmrzlin Ben & Jerry’s

Unilever svěřil agentuře WeDigital péči o svojí další značku – konkrétně o zmrzlinu Ben & Jerry’s. WeDigital jí skrze čtyřměsíční influencer kampaň a komunikaci na sítích pomohla prodávat produkty i upozornit na nové jednotlivé zajímavé řady výrobků.

Od března do června probíhala brandová kampaň s výkonnostními prvky, která svými výsledky předčila všechna očekávání.

Prémiová zmrzlina se těší i mezi českými a slovenskými spotřebiteli značné oblibě, která poslední influencer kampaň ještě podpořila. Kvůli různorodosti spotřebitelů, představovali influenceři zmrzlinu na různých sítích. K již klasickému Instagramu přibyla videa i na TikToku.

Právě výběr TikToku byl jednou z ingrediencí úspěchu kampaně. Na této sociální síti totiž uspějí dobře a zajímavě zpracovaná videa. Výběr influencera, který dokáže do své obvyklé tvorby produkt klienta v placené spolupráci zakomponovat tak, aby to jeho diváci přijali, se na této síti ukazuje jako klíčové. Agentura WeDigital pro spolupráci oslovila Martina Creepa. Zástupce generace Z pro své publikum připravil zábavná videa. Ale Martin své posty sdílel i na Instagramu a právě toto propojení přináší větší zapojení fanoušků.

Zafungovaly slevové kódy i mediální podpora vybraných postů

V první části kampaně se agentura WeDigital s influencery domluvila i na propagaci hardsellových akcí a soutěže o celoroční zásobu zmrzliny s příchutí Cookie Dough, která patří k nejoblíbenějším a nejprodávanějším příchutím. Zájem o oba tyto prvky byl opravdu vysoký – všechny promo výrobky byly beze zbytku vyprodány.

Kampaň měla ale i svoji brandovou složku, která představovala jednotlivé nové řady zmrzlin od veganské přes zmrzlinu se sníženým obsahem cukru až po speciální řadu vyrobenou ve spolupráci s Netflixem. Vybrané posty influencerů také Unilever podpořil mediálně. Kombinace soutěžního obsahu, tvorby influencerů a podpora jejich vybraných postů mediálním budgetem, vedla k úspěchu celé kampaně. Bez správné volby influencerů by ale nikdy 6 postů a 42 zveřejněných stories nestačilo na téměř 2 miliony organických impresí (plus 1 milion impresí díky mediální podpoře), 4,5% engagement rate a na 15 000 prokliků na soutěžní produkty.

Mezi influencery byly Veronika Arichteva nebo Anit Bittnerová

Díky tomu, že má zmrzlina širokou cílovou skupinu, bylo nutné vybrat ten správný mix influencerů. Kromě již zmíněného Martina Creepa spojila agentura WeDigital síly s Anit Bittnerovou, která oslovila veganskou komunitu. Ze Slovenska agentura zapojila Ivanu Antalovou a významný podíl na oslovení zákazníků měla také Veronika Arichteva. „Našim cílem bylo najít pro každou řadu zmrzliny toho správného influencera, který má podobný životní styl. Díky tomu mohl vznikat autentický obsah, který jednotliví influenceři se svými fanoušky sdíleli. Brandové i výkonnostní výsledky kampaně ukazují, že se nám to za tímto účelem povedlo,“ doplňuje Stanislava Theimerová, Senior account manager WeDigital.

Původní odhad výsledku kampaně byl o polovinu střídmější

Celkově se do kampaně zapojilo sedm influencerů, kteří dosáhli 4,47% engagement rate při téměř 2 milionech impresí. Původní odhady dosahu kampaně přitom byly o polovinu střídmější. „I kampaň pro Ben & Jerry’s ukazuje, jak se vyplácí najít vhodné influencery pro každý konkrétní příběh značky. Tentokrát jsme sáhli po těch, kteří se se svými jídelními návyky netají. Podobný přístup jsme využili i při přípravě kampaně pro The Vegetarian Butcher. Trendy ve stravování jsou na sítích jako doma. Influenceři se i o tyto své návyky dělí, a proto je jejich zapojení do kampaní na podobné produkty autentické. Právě z tohoto důvodu mohou influenceři hodně pomoci při představování nových food značek na českém i slovenském trhu,“ komentuje výsledky Andrea Hurychová.