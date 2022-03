Centrum Černý Most a Metropole Zličín inspirují zákazníky v nové kampani „EVERYDAY“

Pražská obchodní centra Centrum Černý Most a Metropole Zličín mění po letech svou grafickou identitu a skrze novou kampaň inspirují zákazníky k tomu, že je stojí za to navštívit každý den. Pastelové vizuály s claimy jako Everyday Style, Everyday Delicious či Everyday Shopping poutají v centrech na to nejlepší z oblasti módy, stylu, gastronomie či wellness.

Začátkem března spustily skupiny Unibail-Rodamco-Westfield Centrum Černý Most a Metropole Zličín svou novou jednotnou kampaň s názvem Everyday Shopping, kterou v průběhu tohoto roku přijme za své také většina center skupiny URW v rámci Evropy. Kampaň Everyday Shopping má za cíl reflektovat skutečnost, že centra stojí za to navštívit každý den, protože si zde každý zákazník přijde na své – ať už je jeho cílem nakupování, dobré jídlo nebo různé formy zábavy.

Komunikace je sofistikovaná a zároveň hravá, vyznačuje se střídáním pastelových barev na jednotlivých typech vizuálů. Hlavní komunikační pilíř kampaně stojí na slově „Everyday“ vždy v kombinaci s názvem vybraného segmentu, který prezentuje. Zákazníci tak mohou spatřit například vizuály „Everyday Beautiful“, „Everyday Delicious“ a „Everyday Looks“. Jednotlivé vizuály doprovází inspirativní lifestyle obrázky a několik vybraných značek z daného segmentu, čímž kampaň podpoří i promo jednotlivých nájemců. Kreativní prvky Everyday jsou univerzální a budou využívány na digitálních, printových i sociálních platformách.

Metropole Zličín uvádí novou kampaň v celém spektru svých komunikačních kanálů. Jde o sociální sítě, web a print nebo digitální formáty, v jejichž rámci centrum implementuje novou grafiku do své „každodennosti“. Po březnovém představení kampaně se bude heslo „Everyday“ dále aktualizovat podle konkrétních témat kampaní a eventů v průběhu celého roku. V rámci kampaně Fashion & Beauty se například během dubna a května objeví vizuály „Everyday Chic“ nebo „Everyday Beautiful“.

„Nová marketingová kampaň komunikuje klíčové segmenty Metropole Zličín, jež návštěvníky inspirují k tomu, aby si užili to nejlepší z oblasti módy a stylu, sportu, chuti, zábavy nebo well-beingu. Chceme zákazníkům představit centrum nejen jako vhodnou destinaci pro nákupy, ale také jako místo, kde si mohou náležitě užít každý svůj den,“ uvádí Michaela Machovičová, marketingová manažerka Metropole Zličín.