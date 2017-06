Centrum Černý Most se zapojilo do projektu Evropský týden udržitelného rozvoje

Evropský týden udržitelného rozvoje se koná každoročně v období od 30. května do 5. června a jeho cílem je šířit povědomí o udržitelném rozvoji a propagovat iniciativy, které se mu věnují. Napříč celou Evropou probíhají tisíce různých tematických akcí, do který se zapojí i Centrum Černý Most.

Šaty vyrobené z plastu, jež vyplavilo moře

V sobotu 3. června od 13 do 19 hodin se v Centru Černý Most na Central Plaza mohou návštěvníci zúčastnit speciálního eventu zaměřeného na udržitelnost. Jeho součástí bude výstava ekologické kolekce H&M. Korunou instalace jsou éterické růžové šaty vyrobené z materiálu BIONIC, což je recyklovaný polyester vyrobený z plastového odpadu, jež vyplavilo moře. Součástí výstavy bude také sběrný box, kam mohou lidé přinést své nepoužívané oblečení a obdržet za něj slevový voucher do H&M.

V dalším doprovodném programu se mohou především děti těšit na výrobu ekologických hraček, které si poté odnesou domů. Připraveno pro ně bude také populární malování na obličej ekologickými hypoalergenními barvami. Jejich maminky mohou využít líčení s bio kosmetikou Biorganica, vyzkoušet si klobouky české značky Tonak a nechat si od stylistky poradit, jak tento doplněk nosit. Na všechny bude také čekat občerstvení v podobě raw sladkostí a českých domácích limonád. „Udržitelnost je pro nás velké téma a přistupujeme k němu velmi zodpovědně. Už při stavbě centra jsme použili materiály, které jsou po celou dobu své životnosti co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Stejně tak využíváme co nejúspornější technologie k osvětlení, vytápění i klimatizaci – více než polovina elektrické energie využívané centrem pochází z obnovitelných zdrojů,“ uvádí Veronika Senajová, ředitelka Centra Černý Most a dodává: „Jsem ráda, že můžeme prostřednictvím této akce na udržitelnost více upozornit.“

Akce je přístupná pro stávající členy věrnostního programu Centra Černý Most. Zákazníci se mohou zdarma registrovat v pohodlí domova skrze webové stránky či aplikaci Centra Černý Most pro chytré telefony, nebo přímo na místě u hostesek. Bezprostředně poté mohou začít využívat veškeré slevy a další benefity, jež program přináší.