Čeští judisté se stanou tvářemi reklamy Alpine Pro

Český výrobce outdoorového oblečení společnost Alpine Pro je druhým rokem partnerem Českého svazu Juda. Nyní se rozhodli dokázat, že judisté i judistky mohou při aktivním sportu vypadat více než dobře a připravili s nimi novou kampaň, která se objeví v televizních spotech a na digitálních kanálech.

Jelikož judisté trénují především v tělocvičně či posilovně, bude kampaň zaměřena na funkční trika, mikiny, šortky a legíny.

Judo je výchovně vzdělávací systém, který jeho zakladatel Jigoro Kano v 19. stolení zavedl do školních osnov a i dnes je jeho součástí v několika zemích. Na olympijských hrách v Londýně 2012 bylo třetím nejrozšířenějším sportem po atletice a plavání. Je to výchovně vzdělávací systém harmonicky rozvíjející ducha i tělo. S jeho etickými zásadami (zdvořilostí, odvahou, upřímností, ctností, skromností, respektem, sebeovládáním a přátelstvím) se ztotožňuje i společnost Alpine Pro a právě proto si je pro svou kampaň vybrala.

Mistr Evropy do 23 let ve váhové kategorii do 90 kg David Klammert, který tréninku věnuje pět hodin denně, nejvíce užije kimono, jelikož chvaty, úchopy a třeba hody se v běžném sportovním oblečení natrénovat nedají. Ale při vytrvalostním cvičení či běhu je nejen pro judisty důležité, aby oblečení správně odvádělo pot, bylo plně funkční a pohodlné. „S judisty spolupracujeme druhým rokem a i nadále v tom hodláme pokračovat. Líbí se nám jejich hodnoty a jsme přesvědčeni, že již brzy nebude Lukáš Krpálek jediným českým držitelem olympijské medaile. Nejen proto jsme s nimi připravili kampaň, kterou využijeme především na našich digitálních kanálech a v televizních spotech,“ uvedl Jan Došlý marketingový ředitel Alpine Pro.

Kromě nové kampaně s judisty přináší Alpine Pro na trh i dvě zajímavé novinky ve svém sortimentu, a to kolekci džínů a dámské bundy 3 v 1, která je určena i pro těhotné ženy a čerstvé maminky. Bunda má dvě speciální vyjímatelné vsadky, díky kterým můžete bundu oblékat zcela klasicky nebo s použitím vsadky pro těhotenské bříško či na nošení dětí v šátku.